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İran’da Protestocular Meclis Önünde Polisle Çatıştı

25.06.2018 17:35 | Son Güncelleme

Bazı video görüntüleri Tahran’daki Kapalı Çarşı’ya 2 kilometre mesafede bulunan meclis önündeki kalabalığın polisle çatıştığını gösteriyor

İran’da Protestocular Meclis Önünde Polisle Çatıştı

İran’da ekonomik koşulları protesto amacıyla sokağa çıkan göstericiler meclis önünde polisle çatıştı. İnternette yayılan video görüntüleri güvenlik güçlerinin göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahale ettiğini gösterdi. Ülkede benzer gösteriler bu yılın ilk aylarında da yaşanmıştı.

Göstericiler bir gün önce de yine başkent Tahran’da iki alışveriş merkezini, kapılarını kapatmaya zorlamıştı. Bundan önce de Tahran tarihi Kapalı Çarşı’sı göstericiler tarafından kapatılmıştı.

İran’ın yarı resmi haber ajansları Fars, ISNA ve Tasnim gösterilerin doların karaborsada 90,000 Rial’den işlem görmeye başlamasıyla yeniden ortaya çıktığını kaydetti.

Sosyal medyadaki videolar göstericilerin mağazalarının kapılarını kapatmayı reddeden iş sahiplerine “korkak” diye bağırdığını gösteriyor.

Bazı video görüntüleri Kapalı Çarşı’ya 2 kilometre mesafedeki meclis önünde kalabalığın polisle çatıştığını gösteriyor. Videolarda protestocular “Bize gözyaşartıcı gazla saldırdılar” diye bağırıyor.

Diğer bir videodaysa polisin göstericilere müdahale ettiği görülüyor.

Devlet medyası Kapalı Çarşı’daki gösterilere yer vermedi. Yalnızca Fars haber ajansı konuyu haberleştirdi, ancak gösterilerde bir kısım esnafın fiyatların artmaması için milletvekillerin çağrı yaptıklarını bildirdi.

Tahran’ın Kapalı Çarşısı İran’da muhafazakarlığın merkezlerinden biri olarak görülüyor. Kapalı Çarşı’da dükkan sahibi aileler Şah Rıza Pehlevi’ye karşı çıkarak 1979 İran İslam Devrimi’ne destek vermişlerdi.

İran’da geçen yılın sonunda yine ekonomik nedenlerle benzer gösteriler düzenlendi. Eylemler 75 kent ve kasabaya yayıldı ve

2009’daki tartışmalı seçimden itibaren ülkede yapılan en geniş çaplı gösteriler olarak kayıtlara geçti. Aralık sonu ve Ocak başında yapılan gösterilerde en az 25 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kadar kişiyse tutuklandı.

İran’da Ruhani hükümeti yüksek işsizlik de dahil olmak üzere ekonomik sorunlarla mücadele ediyor. Hükümetin doları 42 bin riyale sabitlemesi karaborsanın canlanmasına neden oldu.

Öte yandan bazı muhafazakarlar seçim çağrısı yapıyor ve Ruhani’nin sivil hükümetinin askeri bir yönetimle değişmesini istiyor.

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