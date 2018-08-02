İran'da Protestolar

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle yeniden yaptırımların hedefinde olan İran'da para birimi riyalde sert düşüşün yaşanmasının ardından pek çok kentte halk sokaklara döküldü.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Sari, Şiraz, Ehwaz ve Meşhed kentlerinde İranlılar protesto gösterisi düzenledi. İran'ın kuzeyindeki Sari kentindeki protestolara 100 civarında kişi katıldı. Diğer kentlerdeki protestolara katılanların sayısı ise bilinmiyor.
IRNA haber ajansına göre, resmi izin olmadan düzenlenen protestolara polis müdahale etti. Salı ve Çarşamba günleri de yaklaşık 200 kişi İran'ın başkenti Tahran'ın batısındaki Karaj kentinde protesto gösterisi düzenledi. IRNA'ya göre, göstericiler kamu binalarına zarar verme girişiminde bulundu ancak polis müdahale etti.
Sosyal medyada paylaşılan ve Gohardaşt kentinde çekildiği belirtilen görüntülerde onlarca göstericinin sokağa döküldüğü, polis araçlarını ateşe verdikleri ve "Diktatöre Ölüm" sloganları attıkları görülüyor. Polis göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahale ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.
İran'ın para birimi riyal, Pazartesi gününden itibaren devreye girmesi beklenen ABD yaptırımları öncesinde rekor düzeyde değer kaybetti. Geçtiğimiz ay da riyalde yaşanan değer kaybının ardından Tahran sokaklarında protesto gösterileri düzenlenmiş, polis ve eylemciler arasında çatışma yaşanmıştı.
Başkan Donald Trump'ın İran ve batı ülkeleri arasında varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararını sonrasında, Tahran'a yönelik yaptırımlar yeniden devreye giriyor. 6 Ağustos'dan itibaren İran ile altın ve kıymetli metaller ticareti hedef alınacak. Kasım ayında da İran'ın bankacılık ve enerji sektörünü hedef alan yaptırımların devreye girmesi bekleniyor.
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