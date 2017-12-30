İran'da Protestolar Devam Ediyor

İran devlet televizyonunda protestolarla ilgi şu bilgi paylaşıldı: ‘Devrim karşıtı gruplar ve yabancı basın, insanların ekonomik ve yaşam koşullarıyla ilgili sorunları ve haklı taleplerini organize bir şekilde kullanarak izinsiz gösterilere ve olası kaos oluşturmaya devam ediyor.'

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Meşed'de Perşembe günü hayat pahalılığına karşı yapılan protestoyla başlayan ve tüm ülkeye yayılan protestolara binlerce kişi katıldı.

Hafta içinde Meşed kentinde başlayan ve İran'ın diğer kentlerine yayılan protestolar, 2009 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra gelişen en büyük protesto hareketi olarak görülüyor.

İran'da yaşanan ekonomik sorunlara karşı ülke genelinde başlayan protestolar bugün Tahran sokaklarındaydı. Tahran Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak katıldığı ve rejim karşıtı sloganların atıldığı protesto, rejim yanlısı İranlılar'ın düzenlediği gösteriden sadece birkaç saat sonra yapıldı.

Protestoları sosyal medya ve yumurta, tavuk gibi temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının tetiklediği belirtiliyor. Yetkililer ve devlet medyası halkın sosyal konularda seslerini duyurmak için protesto haklarının olduğunu söylüyor.

Ancak yarı-resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Cumartesi günü yüzlerce öğrenci ve halktan katılanların, Tahran Üniversitesi'nde yaptığı protestoda, siyasi ve üst düzey devlet yöneticilere karşı sloganlar atıldı. İran polisi üniversitenin kapısında müdahalede bulundu, çevre yolları trafiğe kapattı.

Fars Haber Ajansı Kum kentinde de Cuma günü protestoların meydana geldiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, pek çok kentte polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandığını gösteriyor. Yetkililer, Perşembe gününden bu yana en az 50 kişiyi tutukladıklarını belirtti. Devlet televizyonu, protestocuların İran Şahı'nın lehine sloganlar attıklarını da dile getirdi.

Gün içinde ülke çapında, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney ve diğer siyasi figürleri destekleyen rejim yanlılarının da gösterisi vardı. Haftalar öncesinden planlanan gösteriler, 2009 yılında Mahmut Ahmedinecad'ın seçilmesine karşı çıkanlara tepki olarak düzenlenen geniş çaplı gösterileri anma amaçlıydı.