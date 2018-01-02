İran'da protestolar sürüyor: 9 ölü

Toplam ölü sayısı 22'ye yükselirken, Batılı devletler Tahran yönetimine "protesto hakkını koruma ve diyaloğa açık olma" çağrısı yapıyor.İran’da ekonomik sorunlara karşı başlatılan ve kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemlerinin Pazartesi gece saatlerinde şiddetini arttırdığı bildirildi.

İran devlet televizyonu pazartesi gecesi düzenlenen sokak gösterilerinde ülke genelinde dokuz kişinin öldüğünü bildirdi. Böylece hafta sonundan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Pazartesi günü ülke genelindeki protestolarda biri Devrim Muhafızları'na bağlı bir bekçi olmak üzere 13 kişinin, cumartesi günü ise Dorud kentindeki eylemlerde bir yaşlı adam ve bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Gösterilerin askeri üs ve polis merkezlerinin önünde de devam ettiği bildirildi. Tahran'da da düzenlenen sokak eylemlerinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Tahran yönetimine çağrı

Beşinci gününe giren protesto gösterileri ülkenin farklı kentlerine yayılmış durumda. İran'daki gelişmeleri yakından takip eden Batılı ülkeler, Tahran yönetimine "protesto hakkını koruma ve diyalog" çağrısında bulundu.