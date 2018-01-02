''İran'da rejim ancak baskı yoluyla ayakta kalabilir''

DW'ye konuşan İran uzmanı Paulo Casaca, uluslararası arenadan soyutlanmış olan ülkede rejimin ancak baskı yoluyla varlığını sürdürebileceği görüşünde.Deutsche Welle: İran'da sokaklara dökülen göstericilerin çoğu ekonomik durumdan şikayetçi. Bu insanların sokağa çıkması için başka nedenler de var mı sizce?

Paulo Casaca: Ekonomik sorunlardan şikayetle başlayan protestolar aslında hızla rejimin değişmesi, teokrasinin son bulması ve demokrasiye geçilmesi gibi başka taleplerin de dile getirildiği bir eylem hareketine evrildi.

Bu eylem hareketinin teokratik rejimin yıkılmasına neden olabileceğini düşünüyor musunuz?

Evet, kesinlikle. Rejim, kendini çıkış yolu kalmayan bir alana hapsetti. Ülke tamamen izole olmuş durumda. Muhafazakar devrim ülke içinde ve dışında başarısız oldu. Rejim ancak baskının daha da artırılması yoluyla ayakta kalabilir. Asıl soru, hükümetin Irak ya da Suriye'de olduğu gibi halktan destek görmemesine rağmen iktidarda kalıp kalamayacağı.

Göstericiler aynı zamanda kadınlar için de daha fazla hak talebinde bulunuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?