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İran'da Rejim Yanlısı Gösteriler 4. Gününde

06.01.2018 20:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

İran’da binlerce rejim yanlısı İranlı, Cumartesi günü de sokaklardaydı. Rejim yanlıları, son 4 gündür her gün gösterilerine devam ediyor.

İran'da binlerce rejim yanlısı İranlı, Cumartesi günü de sokaklardaydı. Rejim yanlıları, son 4 gündür her gün gösterilerine devam ediyor.

İran devlet televizyonu, Amol, Semnam, Şadegan kentlerindeki gösterilerden görüntüleri paylaştı. Göstericiler İsrail, Amerika ve İngiltere aleyhinde sloganlar attı.

Cumartesi günkü gösteriler, Amerika'nın isteğiyle acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısından bir gün sonra meydana geldi. Toplantıda bazı ülkeler, bu konunun İran'ın içişleri olduğunu belirterek Amerika'yı eleştirdi.

Toplantı sonrası, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif Twitter üzerinden şunları söyledi: ‘BM Güvenlik Konseyi, Amerika'nın, konseyin yetkilerini ele geçirmesine izin vermedi. Bu Trump yönetimini bir başla dış politika hatası.'

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İran halkının ülke genelinde 79'dan fazla noktada hükümete karşı ayaklandığını belirterek, tüm dünyanın gözünün İran'ın üzerinde olduğunu söyledi.

İran'daki hükümet karşıtı protesto eylemleri sırasında şu ana kadar 22 kişi öldü, binden fazla kişiyse yaralandı. Son günlerde özellikle Tahran sokaklarında hükümet yanlısı göstericiler öne çıkıyor.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, İran hükümetinin ülkedeki isyanların yurtdışından yönetildiğine dair kanıtı olduğunu söyledi, "ABD, Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırarak konseyin daimi temsilcisi olarak bu gücünü kötüye kullanmıştır” dedi.

Öte yandan, rejim karşıtı protestolar, dini liderlerden gelen ‘sıkı' müdahale çağrılarına rağmen devam ediyor.

İranlı yetkililer, rejim karşıtı protestoları, Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, İsrail, Suudi Arabistan'ın düzenlediği bir komplo olarak yorumluyor.

Demokrat Partili Senatör Ben Cardin, provokasyon iddiaları karşısında Amerika'nın oldukça dikkatli bir politika izlemesi gerektiğini belirtti. Cardin, ‘İran'a söyledikleri karşısında herhangi bir koz vermemeliyiz. İranlılar'ın neler olduğu hakkında doğruyu söylemediklerini biliyoruz. Halkı da biliyor' dedi.

Cardin ayrıca şu yorumda da bulundu: ‘Bence bizim açımızdan protestoculara odaklanmaya ve eğer İran insan haklarına aykırı davranırsa onların güvenliğini korumak için, yapabileceğimiz her şeyi yapmaya devam etmeliyiz. İranlı liderler izlerdikleri yolu değiştirmedikçe ve halkına temel insan hakları ve ekonomik özgürlükleri vermedikçe, protestoların zemini her zaman olacak'.

Başkan Yardımcısı Mike Pence de Amerika'nın Sesi'ne yaptığı özel açıklamada, İran halkının mevcut Amerikan yönetiminin tam desteğine sahip olduğunu söyledi

İran'daki protestolarla bağlantılı olmasa da, Amerika Perşembe günü, Tahran'ın balistik füze programıyla bağlantılı 5 İran şirketine yasak koydu.

Cuma günü yapılan BM toplantısı öncesi, BM insan hakları uzmanları, İranlı yetkililere, protestocuların haklarına saygı göstermeleri çağrısında bulundu ve yaşan ölümlerden ve tutuklamalardan dolayı oldukça endişeli olduklarını belirtti.

Uzmanlar, internet ve sosyal medya platformlarına erişimin engellenmesi konusunda da endişe duyduklarını söyledi, ‘İletişime olan engellemeler önemli temel hak ihlallerinden biridir' dendi.

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