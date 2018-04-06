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İran'da Roma logosuna sansür şaşkınlıkla karşılandı

06.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

İran devlet televizyonunun, Roma futbol takımının logosundaki Romulus ve Remus'u emziren dişi kurtun memelerini mozaiklemesi İtalya'da şaşkınlıkla karşılandı. Sansür haberinin sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda alaycı yorum yapılırken, Roma Belediyesi'nden de "Kentimizin sembolüyle gurur duyuyoruz" açıklaması geldi.

İran'da Roma logosuna sansür şaşkınlıkla karşılandı

İran devlet televizyonunun, Roma futbol takımının logosundaki Romulus ve Remus'u emziren dişi kurtun memelerini mozaiklemesi İtalya'da şaşkınlıkla karşılandı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, İran devlet televizyonunun kanallarından olan Iran's Voice and Vision Roma'nın 4 Nisan'daki Şampiyonlar Ligi maçıyla ilgili bir yayınında, logodaki dişi kurtun memelerini sansürledi.

Roma kentinin kuruluş efsanesini yansıtan logodaki kurtun memeleri mozaiklenmiş olarak yayına yansıdı.

Roma logosuna sansür haberinin sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda alaycı yorum yapılırken, Roma Belediyesi'nden de "Kentimizin sembolüyle gurur duyuyoruz" açıklaması geldi.

İtalyan basını da Roma'nın logosuna uygulanan sansüre geniş yer ayırdı. Haberlerde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 2016'daki Roma ziyareti sırasında, "çıplak" heykellerin önlerine bariyerler konularak gizlendiği de hatırlatıldı.

'Sansür sınır tanımıyor'

Corriere della Sera'da bugün baş sayfadan verilen haberde, kurt memesine sansür uygulanmasının "köktendincilik ve tahammülsüz devletlerin baskıcı dürtülerinden" kaynaklandığı belirtildi.

Corriere, "Tahran'da gericilik, bizim masum saydığımız hayvanlar alemine ve semboller dünyasına bile yayılıyor. Sansür içgüdüsü sınır tanımıyor" diye yazdı.

Il Foglio gazetesi de sansür vakasını yine baş sayfasından ironik bir yazıyla eleştirdi.

Il Foglio, "Dişi kurtun memeleri" başlıklı yazıda, "Kaptan De Rossi'nin gözlere ziyan oyununu sansürleseler anlardık. Sadomazoşist dur-kalklarıyla Gonalons'u sansürleseler anlardık. (Roma teknik direktörü) Eusebio Di Francesco'nun gramer ve eğitimsel açıdan yerlerde sürünen basın toplantısını sansürleseler anlardık. Ama dişi kurtun memelerini sansürlemek mi, yok artık! Bu kimin aklına gelirdi ki... Dişi kurtun memelerini bir Japon pornosuymuşçasına mozaiklediler" diye yazdı.

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