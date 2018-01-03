İran'da son dakika! 'Protestolar sona erdi' iddiası

Yerel adli yetkililerden Hamidreza Abolhassani, “Bu kişi Avrupa’daki istihbarat servisleri tarafından eğitildi ve isyancıların başını çekiyordu” dedi.

İranlı yetkililer, bir Avrupa ülkesinin vatandaşının ülkenin batısındaki Burucerd’deki rejim karşıtı gösterilerde bugün gözaltına alındığını duyurdu. Ancak bu kişinin hangi ülkeden olduğu açıklanmadı.

Ekonomik sebeplerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü öne süren Caferi, "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı" dedi.

REJİM YANLILARI DA SOKAĞA ÇIKTI

Sosyal medya sitelerine erişimin engellendiği İran'da sağlıklı haber akışı olmasa da, protestoların altıncı gününde protestocular yine sokağa çıktı. Bu sabah ise rejim yanlıları sahne aldı. İran devlet televizyonu on binlerce rejim taraftarının bu sabah düzenlediği gösterileri canlı yayınla ekrana getiriyor.

Ahvaz, Abadan, Tahran, Gorgan, İylam, Erak, Hürremabad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde sokağa çıkan göstericiler 'Liderimiz, biz hazırız!', 'Kahrolsun ABD', 'Kahrolsun Suudi Arabistan' ve 'Kahrolsun fitneci ve münafık' sloganları atıyor.

DÜN GECE SİLAH SESLERİ DUYULDU

Muhalifler ise dün gece İsfahan, Hamedan, Hürremabad, Buşehr, Ahvaz, Abedan gibi kentlerde protesto gösterileri düzenledi. Irak sınırına yakın Kirmanşah'ta protestocular, kendilerine nutuk çeken bir Besic milisini yuhaladı.

Başkent Tahran'daki göstericiler polislerden kendilerine katılmasını istedi. Sokaklardan 'Korkmuyoruz, birlikteyiz' sloganları yükseldi.

Huzistan eyaletine bağlı Meşhed Süleyman kentinde ise çok sayıda silah sesi duyuldu ve ambulanslar hastanelere yaralı taşıdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yüzlerce protestocunun sokağa çıktığı görülüyor.