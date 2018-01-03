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İran'da son dakika! 'Protestolar sona erdi' iddiası

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 17:06 | Son Güncelleme 9 saat önce

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etti. İranlı yetkililer, 'ajan' olmakla suçladıkları bir Avrupalının rejim karşıtı gösterilerde gözaltına alındığını duyurdu. İran devlet televizyonu, bu sabah pek çok kentte on binlerce rejim yanlısının gösterilerini canlı yayınladı.

İran'da son dakika! 'Protestolar sona erdi' iddiası

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etti. İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür" ifadesini kullandı.

Ekonomik sebeplerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü öne süren Caferi, "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı" dedi.

Caferi olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

AVRUPALI GÖZALTINDA

İranlı yetkililer, bir Avrupa ülkesinin vatandaşının ülkenin batısındaki Burucerd’deki rejim karşıtı gösterilerde bugün gözaltına alındığını duyurdu. Ancak bu kişinin hangi ülkeden olduğu açıklanmadı.

Yerel adli yetkililerden Hamidreza Abolhassani, “Bu kişi Avrupa’daki istihbarat servisleri tarafından eğitildi ve isyancıların başını çekiyordu” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter adresinde bugün “İran halkı doğru zamanda ABD’den büyük destek görecek” ifadesini kullandı.

REJİM YANLILARI DA SOKAĞA ÇIKTI

Sosyal medya sitelerine erişimin engellendiği İran'da sağlıklı haber akışı olmasa da, protestoların altıncı gününde protestocular yine sokağa çıktı. Bu sabah ise rejim yanlıları sahne aldı. İran devlet televizyonu on binlerce rejim taraftarının bu sabah düzenlediği gösterileri canlı yayınla ekrana getiriyor.

Ahvaz, Abadan, Tahran, Gorgan, İylam, Erak, Hürremabad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde sokağa çıkan göstericiler 'Liderimiz, biz hazırız!', 'Kahrolsun ABD', 'Kahrolsun Suudi Arabistan' ve 'Kahrolsun fitneci ve münafık' sloganları atıyor.

DÜN GECE SİLAH SESLERİ DUYULDU

Muhalifler ise dün gece İsfahan, Hamedan, Hürremabad, Buşehr, Ahvaz, Abedan gibi kentlerde protesto gösterileri düzenledi. Irak sınırına yakın Kirmanşah'ta protestocular, kendilerine nutuk çeken bir Besic milisini yuhaladı.

Başkent Tahran'daki göstericiler polislerden kendilerine katılmasını istedi. Sokaklardan 'Korkmuyoruz, birlikteyiz' sloganları yükseldi.

Huzistan eyaletine bağlı Meşhed Süleyman kentinde ise çok sayıda silah sesi duyuldu ve ambulanslar hastanelere yaralı taşıdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yüzlerce protestocunun sokağa çıktığı görülüyor.

İsfahan eyaletine bağlı Kehderican'da polis karakoluna girmeye çalışan beş göstericinin ateş açılarak öldürüldüğü protestonun görüntüleri de ortaya çıktı.

GÖZLER DEVLET TELEVİZYONUNDA

Dün geceki gösterilerde can kaybı olup olmadığı bilinmiyor. Tahran yönetimi, bugün itibariyle bir haftasını dolduracak protestolarda daha önceki ölümleri gün içinde devlet televizyondan duyurmuştu.

Muhalifler ise, en az 23 insanın yaşamını yitirdiği ülkede hangi şehirlerde ölümlerin gerçekleştiğini gösteren bir haritayı yayınladı. Hayatını kaybedenlerden ikisi öğrenci.

TAHRAN'DA SOKAĞIN SESİ

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, son dokuz yıldaki en büyük protestolara katılmayanların da sokağa çıkanlara sempati duyduğunu bildiriyor. Başkent Tahran sakinleriyle konuşan ajans, işsizlik ve ekonomik darboğazın ciddi tepki çektiğini belirtiyor.

23 yaşındaki Perisa Mesudi isimli üniversite öğrencisi, "Ruhani'ye oy verdim ancak şimdi görüyorum ki eli kolu bağlı, sözlerini yerine getiremez" diyor.

Tamirci Nasrullah Muhammedi ise protestoculara hak veriyor. Yolsuzluğun yüksek olduğunu, fırsatların hep iktidar çevresine sunulduğunu savunan Muhammedi, 27 ve 30 yaşlarındaki üniversite mezunu iki oğlunun yıllardır iş bulamadığından yakınıyor.

34 yaşındaki Rahim Guravand da, birkaç ay önce işten çıkarıldığını belirterek hükümetin Suriye, Irak ve diğer yerlere para harcamayı kesmesini ve yeni iş sahaları yaratmasını istiyor.

İTALYA, ALMANYA VE İNGİLTERE...

Yurt dışında yaşayan İranlılar da ülkedeki protestolara destek veriyor. İtalya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde ellerinde İran bayrakları olan yüzlerce gösterici, rejim aleyhine sloganlar attı. Protestocuların İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin posterlerine çarpı işareti koyduğu görüldü.

ABD, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E TAŞIYOR

Sokaklarda bunlar olurken ABD'den protestocuları destekleyen yeni açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Daha önce de farklı birçok ortamda yaptığımız gibi İran halkı için desteğimizi birçok farklı ortamda ifade ediyoruz" dedi.

Washington ayrıca İran'daki gösterileri Birleşmiş Milletler'e taşıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil olarak toplantıya çağıran ABD'nin BM'deki daimi temsilcisi Nikki Haley, "İran halkının bu büyük cesaretini alkışlıyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Donald Trump ise, yine Twitter hesabından bir mesaj yazdı. Trump, "İran halkı nihayet vahşi ve yoz rejime karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptalca onlara verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu çok, insan hakları ise yok. ABD izliyor!" dedi.

SON AÇIKLAMA AB'DEN

Avrupa Birliği, İran'daki olayları yakından izlediğini belirterek "AB için insan hakları, İran ile ilişkimizde daima ana bir konu olmuştur. Barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü her ülke için temel haklardır ve İran istisna değildir" açıklamasını yaptı.

Uluslarası örgüt, devamında "İlgili tüm tarafları şiddetten sakınmaya ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasını sağlamaya çağırıyoruz. AB durumu gözlemlemeye devam edecek" dedi.

REFORMİST LİDER: HALKIN GENÇLERİ BUNLAR...

Protestoların hedefindeki bir numaralı isim olan dini lider Ayetullah Hamaney, dün sessizliğini bozarak düşmanların ülkedeki eylemleri para, silah ve ajanlarla körüklediğini savundu.

Reformistlerin lideri olarak bilinen Abdullah Ramazanzade ise, Twitter hesabından göstericileri övdü. Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde hükümet sözcülüğü görevini yürüten Ramazanzade, "Niye saçmalıyorsunuz? Düşman nerede? Ülkedeki işsizlik, ümitsizlik, gelecek kaygısı, fakirlik ve ayrımcılığın görmezden gelinmesinden bıkan halkın gençleri bunlar" dedi.

DALGA DALGA YAYILDI

İran'da eylemler ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de başlamıştı. Meşhed'de hayat pahalılığını protesto için 28 Aralık Perşembe günü başlayan gösteriler, Cuma günü 12 şehre birden yayılmış ve rejim karşıtı bir renge bürünmüştü.

Yüzlerce göstericiyi gözaltına alan Tahran yönetimi, protestocuların organize olduğu sosyal medya uygulamalarını bir süre erişime kapattı. Ülkede en çok kullanılan uygulama, Telegram. Nüfusun yarısının WhatsApp benzeri uygulamayı kullanarak haberleştiği biliniyor.

Pazar gecesi gerçekleşen ölümleri dün öğle saatlerinde izleyicilerine aktaran devlet televizyonu, yağmalanan özel bankalar, kırılan camlar ve yakılan araçları ekrana getiriyor. Devlet televizyonu ayrıca silahlı göstericilerin askeri üsler ve polis karakollarına girmeyi denediğini ancak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğünü savunuyor.

BİR TABU YIKILDI

Reuters haber ajansı, protestolar sırasında ülkede bir tabunun yıkıldığını bildiriyor. Takestan şehrindeki protestocular ülkeyi 1925 ile 1941 arasında yöneten Rıza Pehlevi'yi öven sloganlar atarak bir tabuyu devirmiş oldu. Pehlevi hanedanlığı 1979 İslam devrimiyle yıkılmıştı.

BİLEK GÜREŞİNİ KAZANDI AMA

Ezeli düşmanı Suudi Arabistan'la Ortadoğu'da girdiği bilek güreşini Suriye ve Irak'ta kazanan İran, halihazırda Yemen'de Şii Husilere destek veriyor. Üçüncü yılını doldurmak üzere olan savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon Husilere hava saldırıları düzenliyor.

Dış politikada bunlar yaşanırken, dünyanın en kapalı rejimlerinden birine sahip ülkede ekonomi alarm veriyor.

3 milyon 200 bin işsizin bulunduğu İran'da bazı temel gıdaların fiyatları son dönemde neredeyse yarı yarıya arttı.

P5+1 ülkeleriyle nükleer anlaşmaya imza atan Tahran yönetimi, Batılı ülkelerin yaptırımlarından 2015 yılında kurtuldu ancak henüz bu sokağa yansımış değil.

İran'da neler oluyor, işte son durum: 'Kahrolsun Rusya' sloganları
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Okuyucu Yorumları 44 yorum
Sona ermesin daha beter olsun ins,yobaz sürüsü
@ermanca33 SENDE BİRYERİNE KINA YAK FİTNECİ
iran devletini sevmem ama iran yikilirsa sira bizdedir iyisiyle kotusuyle basda kalsin suriyeye donmesinler allah tum musluman ulkelerin yarimcisi olsun
@ermanca33 ”İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.”
@ermanca33 sen amerikalılara verme meyilindemin? Arapların yaptığı gibi yani. Adın gibi biliyorsun bu protestoların kaynağının amerika ve israil olduğunu. kabuklumu seviyorsun?
@ermanca33 IRANDA NE OLDUGUNU BİLMİYORUZ..BELKİ İYİ BİR DEVRİM OLACAK VE YOBAZLAR SİLİNECEK..AMA BİZE AMAN BİZE BİŞEY OLUR İRAN KARISMASIN DİYE YANLIS YONLENDİRİYORLAR OLMASIN..DİKTALAR ARTIK SON BULMALI BUNUN NERESİ KÖTÜ..UMARIM GERCEK İRANLILAR AYAKLANIR AMERİKAN İŞİ DEGİLDİR
desene amarikanın hevesi kırsagonda kaldı
arkanızda türkiye var hiç bişey yapamazlar
NASIL ERDİRİLDİ ONUDA SÖYLEYİNSENE AMA BİTMİYECEKTİR GÖRECEKSİNİZ
amarikanın hevesi kursagında kaldı öleyse
Yönetmenler belli. Oyuncularda belli. İran merak etme. 15 temmuz ve daha önce çapulcuların çıkardığı yaramazlıklar gibi iranıda karıştırdılar. İranı destekliyoruz. Kukla olmayın. Maşa olmayın. Birilerinin kucağına oturmayın. Akıllı olun.
doğruysa tebrikler iran a . bundan böyle abd ve israil düşünsün. çünkü iranın intikamı acı olucaktır.
Güçlü bir İran Abd ve İsrail'in korkulu rüyasıdır. İran en eski medeniyetlerden biridir. Yavuz Şah İsmaile karşı savaşı kazanmış ama İrana hakim olamamıştır. İran varken Abd ve israil daha cenin bile değillerdi. İran ve Ülkemizin birlikte hareket etmesi lazım emperyalistlere karşı.
pkk kankası iran beter ol
çok dikkattli olmak gerekiyor amerika israil kafiri boş durmayacaktır
Osursaniz abd yaptı avrupa yaptı diyeceksiniz ne kadar tanıdık bir düşünce yapısı. Bu kendi milletinizi aşağılamaktan başka birşey değil kardeşim vatandaş bunu duymak yerine şunu duysa tamam haklisiniz ekonomide özgürlüklerde bizlerinde hataları var stklarla toplumla görüşürup halledeceğiz zaten sorun kalmayacak. Ama nerde sizde o tavır koltuk korkusuna her türlü iftira her türlü çamur... Siz asıl böyle yaptığınız sürece arabi avripalisi olaylara müdahil oluyor siz vatandaşınizla önünüze set çektikçe
İSRİAL, ORTADOĞUDA NASIL KARIŞIKLIK ÇIKARSAMDA SİLAH SATSAM DİYE DÜŞÜNÜYOR,AMK ŞERROLARI
ERDOĞAN ARADI HALKI SOKAĞA DAVET ET DEDİ VE SOKAK TEMİZLENİR VAY BUNU BİR YERDEN HATIRLIYOR GİBİYİM ŞİMDİ OHAL İLAN EDİLİP ARTIK NORMAL YÖNETİM DEĞİL SIKI YÖNETİM GEÇİLMİŞTİR IRANDA
Amerika ve israilin dediği olmadı ,Türkiyedeki 15 temmuz gibi İranda'da denediler, gene mağlup oldu Amerika ve ortağı
isyancıların mollalar dışarı demesine türkiye neden sessiz kaldı? mollaları destekleyen türkiyenin iran hükümetinin yanında olması lazımdı. Abd uşağı isyancılara sessiz kalan türkiye bence hata yaptı hükümetin akil adamları çözümleyemedi bu durumları yazık valla
dinci kesimi çesitli uydurma hadis ve hurafelerle kandirip her yone cekilebildigi kadar, aydin cagdas diye kendilerini adlandiran ozellikle sosyalist kemalist kesimide ozgurluktu demokrasiydi diye cesitli dolambacli cumlelerle oynatmasida bi okadar kolay. ideolojiler kitleleri kontrol altina almak icin emperyalistlerin uydurdugu akımdır. ebedi olan tek şey, aslolan devlettir. devlet-i ebed müddet. devletin var olursa diledigin dine taparsın diledigini yaparsın. basinda devlet olmaz ise köle olarak suriyelilerden beter olursun. farkinda olmadan emperyalistlere hizmeteden dinci ve kemalistlerimiz
arkadaşlar yorumlara yapılan beğenilere bakıyorum da milli söylemler yapılan bazı yorumları beğenmeyen daha çok bu yorumları okuyon oy veren nasıl bir kesim gerçeten anlamakta güçlük çekiyorum adamlar neredeyse vatan sağolsunu bile beğenmeyecekler
la olum sizde ne herşeye inanıyorsunuz yorumcular
İran a geçmiş olsun.katil ABD nin oyununa gelmedi..
Abd iç savaşı öıkartamadı şimdi sırada pyd adı altında getirdiği sikahlarla irana saldıracak
cehalet yani yobazlık her zaman ve mutlaka duvara çarpar ve parçalanır.
la adam hem ambargo koyuyor hemde insanca yaşamak sizinde hakkınız iran halkının yanındayız diyor. kafa buluyor resmen. kaldır ozaman bütün ambargoyu rahatlasın millet. kimi kandırıyon görmüyormuyuz halk bukadar cahilmi yaw.
Dünya haritasına bakıldığında; her ne hikmet ise, tüm göz yaşları,katliamlar,diktatörlükler,din savaşları (aynı dinden insanların biribirini katletmesi) her neden ise İslam ülkelerinde oluyor.Ama demokrasi ile yönetilen ülkelerde bunlardan bulunmuyor.Ve TÜRK ULUSUNUN ve CUMHURYETİN olduğu ülkemizde de bu gibi sapkınlıklar yok.O zaman tek bir gerçek var oda eğer demokrasi ve CUMHURİYET olan yerlerde bu gibi katliamlar olmuyor.O zaman her kes akıllı olacak ve öyle Din SİMSARLARINA kapılmayacak.Çünkü bu DİN SİMSARLARININ tek amaçları var.O da GÜZEL CUMHURİYETİMİZE zarar vermek.NOKTA
İRANLI HIRSIZLAR KURTULDUMU.
o yakaladıkları avrupalıyı en kısa zamanda TAHRANnın ortasında sallandırsınlar. başka ülkelerde isyancılık yapmak nasılmış aleme ibret olsun. gezi olaylarındada gelmişlerdi gezi çapulcularına destek olmaya.
Sona mona ermedi ülke yangın yeri yalan haber
kahrolsun siyonizim kahrolsun amerika ve yanlıları. İran dimdik durdu ve hep dimdik duracaktır.
%40 NEDİR???? ... BİRİLERİ CEVAP VERİR.. HERHALDE.. TÜRKİYEDE TUTMADI.. MİLLETLERİ... AYAKLANDIRMAK İÇİN.. MAHSUS ZAM YAPILMIŞ GİBİ... ÇOK GARİP .. TÜRKİYEDE..%40 ZAM... İRANDA... %40 ZAM.. ÇOK İLGİNÇ.... ??????
ab için insan haklarıymış pis yalancılar
demokrasi mi kazandı diktamı kazandı yoksa mollalarmı kazandı zaman gösterecek!!!!
Reuters , time, bbc nerede bir bozgun varsa oradalar! sahipleri aynı olunca....
Allah korusun iran bir karışsa varya bütün ceremesini biz çekeriz.zaten bütün dünya üzerimize geliyor.birde suriyeden sonra iran karışsa ipin ucu elden gider
barış ortamı abd ekonomisine zarar veriyor. neden kendi etrafındaki devletlere karışmıyor.nasıl olsa 10bin km mesafe.silah uçak füze satması lazım.
bunların tamamı ABD oyunu iranın yerinde olsam yakaladığım yabancı ajanları ertesi gün asarım birdaha bu gibi olaylara karışacaklara ders olur
Abd tam bir şeytan iranla savaşmadan işi bitirmeye çalıştı ama iran halkı bu oyuna gelmedi abd birleşmiş milletlere gidiyormuş işine geldiği gibi kudüs konusunda bm kararlarını takmayan şimdi çıkmış bm ye gidiyor bu ne şeytanlık. Ülkemizdede gezi olayları bu olayların puro tipi Türk halkıda o oyunu bozdu barış sürecide o oyunun bir parçasıydı oda bozuldu fetö ihanetide abd ve ab nin ortak pırojesiydi oda bozuldu abd ve ab ye güvenen eliyle ateşi tutuyor demektir bunların oyunları anti oyunlarla başlamadan bozulmalıdır iranın sorunu iç sorundur müdahale edilmemeli Zalimler için yaşasın cehennem
gösteri adil di mi.. Nerde le adillik. Neden rejum yanlıları dediğin kişileri gösteri ve eylem doğal hakkı olduğunu söylediğin halka karşı sürdün maadem adildi gösteri.İnsanları neden karkı karşıya getirttin 5 gün sonra... kaç para yedirdiniz onlara yıllarca. Onlara bakarken kaç kişiyi görmezden gelip kaç kişiyi ezdiniz. bide onları açıkla. o gösteriler neden daha önce olmadı. milletin neresine çöktünüz öle böle. hıı..
@yenidunyaduzeni yakma yıkma asilik olmaz ise yasalar çerçevesinde insan gibi yürüyüş normal.
zor bittiğini sanmıyorum
Açlıktan kırılan iran halkının isyanına dış güçlerin işi derseniz bizde olduğu gibi sürüyle gönüllü koyununuz olur suçunuzu da örtersiniz
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