HABER

İran'da son durum: Protestolar neden başladı? Kriz ekonomik mi siyasi mi?

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 14:29 | Son Güncelleme 47 dakika önce

İran'ın dini lideri ülkede protesto eylemlerinin başlamasından bu yana yaptığı ilk açıklamada dış güçleri suçlarken; İran Devlet Televizyonu, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 9 kişinin daha öldüğünü duyurdu. Altıncı gününe giren gösterilerde ölü sayısı 20'yi geçti. Protestolar 28 Aralık'ta Meşhed kentinde, hayat pahalılığını protesto olarak başladı ancak kaosun ekonomik isyandan çok, İran'da rejim içi muhafazakar/reformcu güç kavgası da olabileceği ortaya çıkıyor.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, protesto eylemlerini "ülkenin düşmanlarının para, silah ve ajanlarını kullanarak başlattığını" söyledi.

Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamada, "Son günlerde, İran'ın düşmanları, İslam Cumhuriyeti'nde sorunlar çıkartmak için aralarında para, silahlar, siyaset ve istihbarat organlarının da bulunduğu farklı araçlar kullandı" denildi.

Hamaney ayrıca, "doğru zaman geldiğinde" son olaylarla ilgili olarak halka bir konuşma yapacağını da belirtti.

İran'ın dini lideri ülkede protesto eylemlerinin başlamasından bu yana yaptığı ilk açıklamada dış güçleri suçlarken; İran Devlet Televizyonu, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 9 kişinin daha öldüğünü duyurdu.

PAZARTESİ AKŞAMI YAŞANAN GÖSTERİLER

Polisin, Pazartesi akşamı Tahran'da yoğun güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

Mehr haber ajansı, kentte bir taksinin ateşe verildiğini, polisin Enghelab Meydanı'nda toplananları dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandığını belirtti.

Devlet medyası, bir emniyet sözcüsünün, İsfahan yakınlarındaki Necefabad'da açılan ateş sonucu bir polisin öldüğünü, üç polisin yaralandığını söylediğini aktardı.

Son dakika! Türkiye ile İran arasında kritik görüşme
İran'daki eylemlerde Bozkurt işaretleri
Dışişleri'nden son dakika İran açıklaması: Haberlerden endişe duyulmaktadır
Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez
İran'daki karışıklık artıyor: Ölü sayısı 29'a çıktı! Ruhani'den şok sözler

Reuters haber ajansı, Kahderican kentinde yaşanan çatışmalarda bir polis merkezinin ateşe verildiğini duyurdu.

Sosyal medyada; Bircand, Kermenşah ve Şadegan kentlerinde yeni gösterilerin düzenlendiğine dair paylaşımlar yapıldı.

İRAN'DAKİ KAOSUN SEBEBİ SADECE EKONOMİK? OLAYLAR BİR 'YUMURTA'DAN MI ÇIKTI?

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın analizine göre, İran’da son dönemde daha reformcu görülen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile, kendilerini İslami rejimin en büyük koruyucusu olarak gören muhafazakarlar arasında çok ciddi çekişme yaşanıyordu.

İran’ın dini lideri Hamaney, İran’da Hümeyni’nin kurduğu Şii İslam Devleti’nin parametrelerinin en büyük koruyucusu olarak öne çıkarken, Ruhani attığı adımlarla politikalarını “daha fazla özgürlük” yönüne çevirmeye başlamıştı. muhafazakarlar ve reformcular arasında, başta ABD ve İsrail’le kurulacak ilişkiler olmak üzere, İran dış politikasının nasıl yürütüleceği konusunda da ciddi görüş ayrılıkları yaşandığının ipuçları, İran’ın tümü devlet kontrolünde olan, ancak devletin “reformcu” ya da “muhafazakar” kesimini temsil eden gazeteler arasındaki tartışmalarda ortaya çıkmıştı.

TAM DA KADINLARIN “HİCABA AYKIRI GİYİM” YÜZÜNDEN HAPSE ATILMALARINI YASAKLAYAN KARARNAMEDEN BİR GÜN SONRA

Bu açıdan bakınca, İran’da “ekonomik isyan” adı altında başlayan protestoların zamanlaması önem kazanıyor;

Protestolar, İran’da Ruhani rejiminin 1979’dan bu yana yapılmayanı yapıp, rejimin simgesi konumundaki kadınlara Hicab uygulamasında “esnekliğe” gidilmesine ilişkin kararnameden bir gün sonra başladı.


1979 İslam devriminden bu yana yürürlükte olan Hicab uygulamasına göre, İslami kurallara göre giyinmeyen kadınlar ahlak polisleri tarafından gözaltına alınıyordu.

Ancak 27 Aralık’ta, bundan böyle İslami kurallara uygun giyinmeyen kadınların gözaltına alınmayacakları, bunun yerine “İslam dinini öğreten kurslara gönderilecekleri” açıklandı.

İslam devriminden 38 yıl sonra gelen ve Ruhani’nin imzasını taşıyan bu esneklikten tam bir gün sonra ise, Meşhed’de “ekonomik sıkıntılara isyan” adı altında halk hareketleri başladı

GÖSTERİLERİN ÇIKIŞ YERİ MEŞHED, MUHAFAZAKARLARIN KALESİ

İran’da sokak hareketlerinin başladığı bölge de önemli; Meşhed kenti Şii imamlardan 8’incisi olan İmam Rıza’nın türbesinin bulunması nedeniyle, İran’ın en kutsal kenti olarak anılıyor. Kent, muhafazakarların da kalesi olarak görülüyor.

Nitekim, İran’da Mayıs 2017’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Ruhani’nin karşısına muhafazakarların en güçlü adayı olarak çıkan İbrahim Reisi de Meşhed’li.

RUHANİ YÖNETİMİ DE “MUHAFAZAKARLARI ” SUÇLADI

İran’daki gösterilere Ruhani hükümetinin ilk tepkisi de “muhafazakarları” suçlamak oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, gösterilerin arkasında “yönetime muhalif isimlerin olduğunu” açıkladı. Cihangiri, “Sokaklarda bir sosyal ve siyasi hareket başladığında, onu başlatan bir süre sonra kontrol edemez hale gelebilir. Bu olayların arkasındakiler, hükümete zarar vereceğiniz diye aslında kendi ellerini yakıyorlar” diye konuştu.

Bu açıklamanın ardından Tahran’da güvenlik zirvesini toplayan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, siyasi ve kültürel reformlara karşı çıkan muhafazakarları eleştirdi. “Herşey hükümetin kontrolünde değil” diyerek, muhafazar kesimin gücüne atıf yapan Ruhani, İran’da önemli konularda “son söz sahibinin muhafazakar din adamları olduğunu” vurguladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
protesto Hamaney İRAN ekonomik kriz Hasan Ruhani

En Çok Okunan Haberler

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

2018'de kaç gün resmi tatil var?

2018'de kaç gün resmi tatil var?

TSK'ya 43 bin personel alınacak

TSK'ya 43 bin personel alınacak

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Yabancı devlet adamlarına hakaret artık suç değil

Yabancı devlet adamlarına hakaret artık suç değil

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 14 yorum
İran halkı zulme karşı başkaldırmıştır. bu halk devrimi tüm ortadoğuya yayılacaktır.
BİZDEKİ GEZİ OLAYLARININ AYNISI DENENİYOR ŞU AN İRANDA.İÇ KARIŞIKLIK VE SAVAŞ ÇIKARTABİLİRMİYİZİN PEŞİNDELER ŞU AN. BAKINIZ 15 TEMMUZDA DA DENEME YAPILDI TÜRKİYEDE İŞ TUTMADI. İRAN BÜYÜK BİR DEVLETTİR HERKESİ HİZAYA GETİRİR YAKINDA..SON SÖZ İSRAİL HARİTADAN SİLİNEBİLİR YAKINDA.NOKTA.
yav din tacirleri kendileri süt kaymak balla beslensin din sattığı insanlarda açlıktan gebersin Allah topunuzun belasını versin din tacirleri
nasıl cevap vereceğinizi biliyorsunuz Dostunuz ESED size öğretmiştir Kendi Şehirlerinizi ve İnsanlarınızı Tanklarla Uçaklarla vuracaksınız Kaçabilenlerde Biz ekmek su dağıtacağız ve sonrada UTANMADAN "_Diktatör Erdoğan " die bağıracağız
nolursa olsun sonunda iranlılarda bize girecek
İSLAMİYET.....NEREYE HUZUR VE REFAH GETİRDİKİ..İRANA GETİRSİN..
Bu dünyada kürtler kadar köle olma yolunca bu kadar hızlı ilerleyen başka millet gelmemiştir. Israrla yahudilerin tasmalı kuçu kuçuları olma yolunda ilerliyorlar... bizlik sıkıntı yok. :) bir ömür tasmaya gezecek olan cahil kürtler düşünsün
Nükleer denetime izin vermediğinde, körfeze savaş gemileri indi. Ama bir müddet sonra geri çekti ABD. İlk temsilciler meclisinde irandaki muhalif güçlerin ekonomik olarak desteklenmesi kararı alarak, kurşun sıkmadan iranın dibini oyacağının sinyalini verdi. BOP şekillenmeden durmaz bu kan emiciler. Bir sonrası ülkemize olacaktır endişesi yaşıyorum.
HİÇ BİR TANENİZ..MY NETİN BİR MUHABİRİ ORDA GÖREV YAPIYORMU,OLAYLARIN İÇİNDEMİ ASLA GİDEMEZ ...HEP MİDEDEN ATAR GÜVENMEYİN KARDEŞİM BU HABERLERE...
İnsanlar baskıdan bunalmış bu softa dış güçler ,ABD bilmem ne diyor. İran'ın milyarlarca dolarlık petrol geliri kime neye harcanıyor?Gösterilerdeki insanların durumuna bakarsan cep delik cepken delik.
İran da Türkiye'deki gibi gezi olaylarıyla sınanıyor. Bence İran hükümeti halkın istediklerini değerlendirip makul ve mantıklı istekleri bencilce değerlendirmeden yerine getirmeli, adaletlice halka zulmeden görevlileri indirip adaletli insanları ve hakeden insanları göreve getirmeli. Ayrıca adaletli bir şekilde gelir dağılımı yapmalı. Bence güzel İran bölgesini ve çevresine huzr getirecek politikalarla bölgedeki güzel ülkelerle işbirliği içerisinde olmalı kapitalist ülkelere karşı. ÇOK mantıklı düşünmeli. Ortamı yangına çevirmemeli, tam tersine susuzluga su olmalı..........
umarım islam zulmü son bululur...
Sorun İslamiyette değil, insanların kendisinde..... Sonuçta birçok kural ve kanun var ve kimse buna uymuyor. Ayrıca kuralı ve kanunu yazan ve yayınlayan ve hatta uygulayan uymuyor bu dünyada hiç düşündünüz mü....
Amerika kürt gruplara 4 bin tır dolusu silah ve mühimmat gönderdi, bunları babasının hayrına yapmadı, suriye-ırak-Türkiye ve iran için gönderdi. amaç büyük israil projesi (bop) bunu gerçekleştirmek. kimi kullanacak tabiki kürt gruplarl, maşa varken elini neye ateşe atsınki, israilde onlara teknik destek verecek ve yayılmacı israilin amacı gerçekleşecek. cünkü abd de ipekyolu projesini sabote edemeyince c planını uyguladı, şimdi ise kan-gözyaşı ve kaos ortadoğuyu bu defa derinden yaralayacak ama Türkiye ve Rusyanın irana destek olması gerekir.
Diğer Haberler
İsrail resmen bombayı patlattı! Kudüs'le ilgili skandal karar!

İsrail resmen bombayı patlattı! Kudüs'le ilgili skandal karar!

ABD Başkanı Trump'tan son dakika İran açıklaması: Rejim vahşi ve yoz

ABD Başkanı Trump'tan son dakika İran açıklaması: Rejim vahşi ve yoz

Beşar Esad'dan Suriye yönetiminde büyük değişiklik!

Beşar Esad'dan Suriye yönetiminde büyük değişiklik!

Dünyada en çok tecavüz ABD'de görülüyor!

Dünyada en çok tecavüz ABD'de görülüyor!

Japonya'nın öldüren pirinç kekleri

Japonya'nın öldüren pirinç kekleri

Rusya’da bir ilk: Müslüman bir kadın, Putin’e rakip oldu

Rusya’da bir ilk: Müslüman bir kadın, Putin’e rakip oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.