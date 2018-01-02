İran'da son durum: Protestolar neden başladı? Kriz ekonomik mi siyasi mi?

Son Güncelleme 47 dakika önce DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 14:29 |47 dakika önce

İran'ın dini lideri ülkede protesto eylemlerinin başlamasından bu yana yaptığı ilk açıklamada dış güçleri suçlarken; İran Devlet Televizyonu, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 9 kişinin daha öldüğünü duyurdu. Altıncı gününe giren gösterilerde ölü sayısı 20'yi geçti. Protestolar 28 Aralık'ta Meşhed kentinde, hayat pahalılığını protesto olarak başladı ancak kaosun ekonomik isyandan çok, İran'da rejim içi muhafazakar/reformcu güç kavgası da olabileceği ortaya çıkıyor.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, protesto eylemlerini "ülkenin düşmanlarının para, silah ve ajanlarını kullanarak başlattığını" söyledi. Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamada, "Son günlerde, İran'ın düşmanları, İslam Cumhuriyeti'nde sorunlar çıkartmak için aralarında para, silahlar, siyaset ve istihbarat organlarının da bulunduğu farklı araçlar kullandı" denildi. Hamaney ayrıca, "doğru zaman geldiğinde" son olaylarla ilgili olarak halka bir konuşma yapacağını da belirtti. İran'ın dini lideri ülkede protesto eylemlerinin başlamasından bu yana yaptığı ilk açıklamada dış güçleri suçlarken; İran Devlet Televizyonu, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 9 kişinin daha öldüğünü duyurdu. PAZARTESİ AKŞAMI YAŞANAN GÖSTERİLER Polisin, Pazartesi akşamı Tahran'da yoğun güvenlik önlemi aldığı bildirildi. Mehr haber ajansı, kentte bir taksinin ateşe verildiğini, polisin Enghelab Meydanı'nda toplananları dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandığını belirtti.

TAM DA KADINLARIN “HİCABA AYKIRI GİYİM” YÜZÜNDEN HAPSE ATILMALARINI YASAKLAYAN KARARNAMEDEN BİR GÜN SONRA Bu açıdan bakınca, İran’da “ekonomik isyan” adı altında başlayan protestoların zamanlaması önem kazanıyor; Protestolar, İran’da Ruhani rejiminin 1979’dan bu yana yapılmayanı yapıp, rejimin simgesi konumundaki kadınlara Hicab uygulamasında “esnekliğe” gidilmesine ilişkin kararnameden bir gün sonra başladı.

1979 İslam devriminden bu yana yürürlükte olan Hicab uygulamasına göre, İslami kurallara göre giyinmeyen kadınlar ahlak polisleri tarafından gözaltına alınıyordu. Ancak 27 Aralık’ta, bundan böyle İslami kurallara uygun giyinmeyen kadınların gözaltına alınmayacakları, bunun yerine “İslam dinini öğreten kurslara gönderilecekleri” açıklandı. İslam devriminden 38 yıl sonra gelen ve Ruhani’nin imzasını taşıyan bu esneklikten tam bir gün sonra ise, Meşhed’de “ekonomik sıkıntılara isyan” adı altında halk hareketleri başladı GÖSTERİLERİN ÇIKIŞ YERİ MEŞHED, MUHAFAZAKARLARIN KALESİ İran’da sokak hareketlerinin başladığı bölge de önemli; Meşhed kenti Şii imamlardan 8’incisi olan İmam Rıza’nın türbesinin bulunması nedeniyle, İran’ın en kutsal kenti olarak anılıyor. Kent, muhafazakarların da kalesi olarak görülüyor.