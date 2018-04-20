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İran’da Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran Video

20.04.2018 21:40 | Son Güncelleme

İran’da ahlak polisinin bir kadını tartaklaması sosyal medyada büyük tepki topladı

İran’da Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran Video

İran’da ahlak polisinin, başörtüsü takmadığı için bir kadını tartaklaması sosyal medyada büyük tepki topladı. İran hükümeti de olayla ilgili soruşturma başlattı.

18 Mart Çarşamba günü Tahran’da meydana geldiği belirtilen olayı, VOA Farsça Yayın Bölümü muhabirlerinden Masih Alinejad, Instagram’da paylaştı ve video sosyal medyada hızla yayıldı.

3 dakikalık video kaydında, bir kaç kadın ahlak polisi, başörtüsünü düzgün takmamakla suçladıkları kadını tartaklıyor ve yere yatırmaya çalışıyor.

İran’ın şeriat kanunlarına göre, 9 yaşından büyük kız çocukları ve kadınların hepsi saçlarını kapatmak, uzun ve dar olmayan kıyafetler giymek zorunda.

Ahlak polisleri bu kanunu uygulamak için görevlendirilse de İran’da rejime karşı olan kadınlar başlarını sıkı biçimde örtmüyor.

İran hükümetindeki bazı kadın yetkililer de olaya tepki gösterdi.

İran’ın Kadın ve Aile İşleri Başkan Yardımcısı Masoumeh Ebtekar, ahlak polisinin davranışını kınarken, “Bu kadar sert ve din dışı bir davranış, insan onuruna yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani’nin Vatandaş Haklarından Sorumlu Özel Yardımcısı Şahindoht Molaverdi de İran polisinin ve kültürel kurumlarının başörtüsüne yaklaşımlarını değiştirmesi gerektiğini belirtti.

İran ISNA haber ajansı ise, İran İçişleri Bakanı’nın sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti. Bir başka haber ajansı ILNA da, İran polis teşkilatının, ahlak polislerin bu davranışlarını asla onaylamayacağı bilgisini verdi.

Ancak Amerika’nın Sesi’nin Farsça Yayınlar Bölümü’nün canlı yayınına telefonla bağlanan bazı İranlılar, İran’ın İslami kıyafet yasalarına destek verdi ve kadınların bu tarz bir durumla karşılaşmak istemiyorlarsa, kıyafet yasalarına uymaları gerektiğini belirttiler.

Bazılarıyla başörtü zorunluluğuna itiraz etti. Arayan bazı kadın izleyiciler kendilerinin de sadece ahlak polisi tarafından değil sıradan insanlar tarafından da tartaklandıklarını anlattılar.

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