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İran’da Sufiler Polisle Çatıştı: 5 Ölü

20.02.2018 19:55 | Son Güncelleme

Tahran’da dün gece bir Sufi liderin müritleriyle polis arasında çatışmalar yaşandı. İran medyası, olaylarda güvenlik güçlerinin beş kayıp verdiğini, 30 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ayrıca 300’ün üzerinde kişinin tutuklandığı bilgisi verildi

İran’da Sufiler Polisle Çatıştı: 5 Ölü

Tahran’da dün gece bir Sufi liderin müritleriyle polis arasında çatışmalar yaşandı. İran medyası, olaylarda güvenlik güçlerinin beş kayıp verdiğini, 30 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ayrıca 300’ün üzerinde kişinin tutuklandığı bilgisi verildi.

Sufi lider Nurali Tabandeh’in destekçileri, 90 yaşındaki eski adalet bakan yardımcısının polis tarafından gözaltına alınmış olabileceği endişesiyle Tahran’daki evinin yanında oturma eylemleri düzenliyor.

Tabandeh’in liberal aktivistlerle yakın ilişkileri bulunuyor.

Sufiler dün, bir tutuklunun serbest bırakılması talebiyle polis karakolu önünde gösteri düzenlemişti. Daha sonra da Tabandeh’in evinin önüne giden grubu polis dağıtmaya çalıştı. Daha önceki gösterilerde de Sufi grupların sopalar ve bıçaklar taşıdığı, bunları polisle çatışmada kullandığı görülmüştü.

Yarı resmi Fars haber ajansı, bir Sufi müridin dün gece bir polis grubunun üzerine otobüsle daldığını, üç polisin hayatını kaybettiği olayın ardından tutuklandığını bildirdi.

Resmi İRNA haber ajansı, emniyet sözcüsü Said Montazeralmahdi’ye dayandırdığı haberinde, Besiç güçlerinin iki üyesinin de bıçaklama ve diğer bir araçla dalma vakası sonucunda öldürüldüğünü, ayrıca 30 kişinin yaralandığını, her iki aracın sürücüleri dahil 300’ün üzerinde kişinin tutuklandığını açıkladı. Tabandeh’in serbest olduğu belirtildi.

Polis bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Devlet televizyonu, gözaltına alınanlar, yaralı polisler ve mülklerde oluşan hasarın görüntülerini yayınladı. Mahalle sakinleri de mal kaybından şikayet etti ve yetkililerden suçluları cezalandırmasını istedi.

Sufilerin bir sözcüsü Farhad Nuri, yarı resmi ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, ne polisin ne de Sufilerin şiddeti başlattığını, bazı kişilerin “Sufileri suçlamaya ve kargaşadan fayda sağlamaya çalıştığını” söyledi. Nuri, birçok Sufinin olaylardan endişe duyduğunu çünkü inançlarının şiddetten kaçınmayı şart koştuğunu belirtti.

İran’da eski muhafazakar cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejat zamanında Sufiler üzerindeki baskılar artmıştı. İran’da 2009 yılında Ahmedinejat’ın yeniden seçildiği tartışmalı seçimlerde Tabandeh, Ahmedinejat’ın ana rakiplerinden Mehdi Kerrubi’yi desteklemişti. Kerrubi 2001’den bu yana ev hapsinde tutuluyor.

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