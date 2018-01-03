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İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 21:56 | Son Güncelleme 3 saat önce

İran’ın Irak sınırına yakın Piranşehr kentinde üç istihbarat mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr kenti kırsalında bugün çıkan çatışmada üç askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haberde ölen kişiler için " adsız askerler " ifadesi kullanıldı. Söz konusu ifade İran’da ağırlıklı olarak istihbarat üyeleri için kullanılır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, saldırganlarla ilgi arama operasyonu başlatıldığı bildirildi.

Saldırı olayının, ülkede perşembe gününden itibaren başlayan protesto gösterileri ile alakalı olup olmadığı bilinmiyor.

İran'da son dakika! 'Protestolar sona erdi' iddiası
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Anahtar Kelimeler:
İRAN Piranşehr stihbarat üyeleri

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ne bitmesi ya iranda suriye gibi olacak sırada Türkiye var BOP projesi son safhadayız
egerki iran surıye gibi olursa insallah olmaz olursada irandan sonraki ülke türkiye demektir.Türkiye biran önce esattan tavır almalı surıyenın butunlugu için çalısmalı iranda dahil bu türkiyenin çıkarına olur
@hkn_mert_1995 ha Suriye’nin bugünkü hali ha Diktatörler rejim biat eden toplumu kim hangi sıfata koysun iradesi olmayanın yaşamı zaten elinden alınmıştır ha Türkiye ha Suriye sence kaç gr fark var bence 3gr fazla olduğuna inanmıyorum
MOSSAD ve cıa iliklerinrına kadar ajanlarını işlemiş iranın dağlarında bile cinayet işliyorlasa bu karğaşa kaos işgalin hazırlıkları çok önceden başlamış teşaron örgütler ve MOSSAD ve CIA ajanları irandan temizlenmeden olaylar bitmez bütün finans sektörleri İngiliz alman ispanyol abd görünümlü Yahudi şirketleri ajanlarla dolu iran ekonomisini bir günde çökertecek konumdalar rahmetli ecevitide sevmediklerinden ekonomik gücü kullanıp kıriz oluşturup yazar kasa attırmışlardı. Zalimler için yaşasın cehennem.
Son perde oynanıyor..bunun sonu iran israil savaşı..içinde türkiye de olarak..sınırlarımızdaki teröristleri temizleyip bu savaşta rahat hareket etmeliyiz..yığına devam..
KENDİNİ DÜNYANIN JANDARMASI SAYAN ALÇAKLARIN TÜRKİYE DE GEZİ OLAYLARINI TERTİPLEDİKLERİ GİBİ AYNI ŞEKİLDE İRAN REJİMİNİ DEVİRME PROVALARI BU .İRANI GÜNAHIM KADAR SEVMEM AMA BİR ŞEYLER DEĞİŞECEKSE AMERİKA,İSRAİL ALÇAKLARININ KİRLİ VE AŞAĞILIK ELLERİYLE DEĞİL HALKIN DEĞİŞİM İRADESİYLE ŞEKİLLENMELİ
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