İran’da Yetkililer Düşen Uçağın Enkazına Ulaşmaya Çalışıyor

İran’da dün dağlık bir alana düşen uçağın enkazını bulma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer devlet televizyonuna enkazın bulunduğunu belirtse de havacılık sektöründen bir yetkili bu bilgiyi onaylamadı.
Ülkedeki diğer haber kurumları ve yetkililer de enkaz bölgesine ulaşıldığını henüz doğrulamadı
Yüzlerce dağcının köpekler ve insansız hava araçları eşliğinde enkaz bölgesine ulaşmaya çalıştığı belirtiliyor.
Ekipler sert kış koşullarıyla karşı karşıya. Düşük görüş seviyesi ve şiddetli rüzgarlar helikopterlerin kalkışını engelliyor.
Aseman Havayolları’na ait ATR-72 tipi yolcu uçağı Pazar günü Tahran’dan havalandıktan 50 dakika sonra ülkenin güneyinde dağlık bir alanda radardan kaybolmuştu. Yetkililer uçakta bulunan 65 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.
Uçakta 59 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.
İran’da uçak kazaları sıkça meydana geliyor. Ülke yıllar süren ambargolar nedeniyle havacılık sektörünü geliştirememişti.
Ulaştırma Bakanı Abbas Akhoundi de kazanın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.
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