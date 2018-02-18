İran’da Yolcu Uçağı Düştü

İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan ve 66 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı Zagros Dağları'nda düştü.

Yerel basın, uçağın Aseman Havayolları'na ait olduğunu ve ülkenin güneybatısındaki Yasuc kentine gitmekte olduğunu bildiriyor.

Yerel bir yöneticinin bir acil kurtarma helikopterinin olay yerine ulaşmaya çalıştığını, ancak kötü hava koşullaı nedeniyle bunun mümkün olmadığını söylediği bildirildi.

Kızıl Haç da bölgeye bir arama-kurtarma ekibi yolladı.

Ayrıntılar birazdan...