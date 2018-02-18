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İran’da Yolcu Uçağı Düştü

18.02.2018 17:01 | Son Güncelleme

İran’da içinde 66 kişi bulunan bir yolcu uçağı düştü. Ülkenin orta kesiminde dağlık bir alana düştüğü belirtilen uçakta kurtulan olmadığı belirtiliyor

İran’da Yolcu Uçağı Düştü

İran’da bir yolcu uçağı başkent Tahran’dan ülkenin güneybatısındaki Yasuj kentine doğru uçarken düştü. Aseman Havayolları’na ait uçağın ülkenin orta kesiminde Semirom kasabasının yakınlarındaki dağlık bir alana düştüğü belirtildi.

Havayolları yetkilileri kazada kurtulan olmadığını belirtti.

Uçakta 66 kişi bulunuyordu.

Kazanın nedeni henüz belli değil.

Semirom Valisi sis nedeniyle helikopterlerin bölgeye iniş yapamadığını, acil durum ekiplerinin kara yoluyla bölgeye ulaşmaya çalıştığını açıkladı.

Devlete ait yayın organı Press TV, uçağın Tahran’daki Mehrabad Havaalanı’ndan kalkıştan 50 dakika sonra radardan kaybolduğunu belirtti.

Mehrabad, Tahran’ın batısında yer alıyor ve genelde havaalanından iç hatlar uçuşu gerçekleştiriliyor.

İran uçak kazalarına sık sık sahne olan bir ülke. Tahran, Amerika ambargosunun yıllarca Batı’dan yeni uçaklar alımını engellediğini belirtiyor.

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