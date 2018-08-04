İran'da Zam Protestoları Sürüyor

İran’ın değişik kentlerinde yer yer görülen protesto eylemleri 4 gündür devam ediyor. İran resmi haber ajansının Cumartesi günü sosyal medya hesabına göre protestocular Tahran’ın batısındaki bir medreseye saldırdı.

Yüzlerce kişi aralarında Tahran, İsfahan ve Karaj kentlerinin de bulunduğu yerlerde zamlar ve 7 Ağustos’ta yürürlüğe girecek ambargolar nedeniyle İran para birimi Riyal’in aşırı değer kaybetmesini protesto ediyor. Protesto gösterilerinin görüntüleri sosyal medyaya yansıyor.

Mayıs ayında Amerika, 2015 yılında Tahran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Söz konusu anlaşma İran’a yönelik ambargoları aşamalı olarak kaldırmayı öngörüyordu. Amerikan yönetimi, Tahran’ın halen bir tehdit olduğu gerekçesiyle anlaşmadan çekildi ve yeniden yaptırımlar uygulanması kararı aldı. Amerika, diğer ülkelerden de 4 Kasım itibarıyla petrol alımını durdurmalarını, aksi takdirde Amerika’nın mali yaptırımlarıyla karşılaşacakları uyarısında bulunuyor.

Hayat pahalılığı ve yolsuzluk iddialarına yönelik sloganlarla başlayan protestolar hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.