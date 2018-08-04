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İran'da Zam Protestoları Sürüyor

04.08.2018 20:43 | Son Güncelleme

Yüzlerce kişi aralarında Tahran, İsfahan ve Karaj kentlerinin de bulunduğu yerlerde zamlar ve 7 Ağustos’ta yürürlüğe girecek ambargolar nedeniyle İran para birimi Riyal’in aşırı değer kaybetmesini protesto ediyor

İran'da Zam Protestoları Sürüyor

İran’ın değişik kentlerinde yer yer görülen protesto eylemleri 4 gündür devam ediyor. İran resmi haber ajansının Cumartesi günü sosyal medya hesabına göre protestocular Tahran’ın batısındaki bir medreseye saldırdı.

Yüzlerce kişi aralarında Tahran, İsfahan ve Karaj kentlerinin de bulunduğu yerlerde zamlar ve 7 Ağustos’ta yürürlüğe girecek ambargolar nedeniyle İran para birimi Riyal’in aşırı değer kaybetmesini protesto ediyor. Protesto gösterilerinin görüntüleri sosyal medyaya yansıyor.

Mayıs ayında Amerika, 2015 yılında Tahran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Söz konusu anlaşma İran’a yönelik ambargoları aşamalı olarak kaldırmayı öngörüyordu. Amerikan yönetimi, Tahran’ın halen bir tehdit olduğu gerekçesiyle anlaşmadan çekildi ve yeniden yaptırımlar uygulanması kararı aldı. Amerika, diğer ülkelerden de 4 Kasım itibarıyla petrol alımını durdurmalarını, aksi takdirde Amerika’nın mali yaptırımlarıyla karşılaşacakları uyarısında bulunuyor.

Hayat pahalılığı ve yolsuzluk iddialarına yönelik sloganlarla başlayan protestolar hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

Tahran’ın 100 kilometre batısındaki İştihard kentinde polis, hükümet karşıtı sloganlar atan 500 kadar protestocuya müdahale etti. Yarı resmi devlet haber ajansı da protestocuların Şii bir din okuluna taş attıklarını duyurdu.

Tahran sokaklarında insanların “diktatöre ölüm” sloganları attıkları bir video yayınlandı ancak bağımsız kaynaklar görüntüleri doğrulamadı.

Washington’da Amerika Dışişleri Bakanlığı Farsça Twitter hesabından, “İran halkının en nihayetinde ülkesinin yolunu çizme hakkı varken, Amerika uzun zamandır görmezden gelinen İran halkının taleplerine destek veriyor” açıklaması yapıldı.

7 Ağustos’ta Washington İran’ın dolar alımı, altın ve değerli metaller ticareti, kömür ve endüstriye dayalı yazılım konularında ambargoları yeniden devreye sokacak.

Yaptırımlar aynı zamanda, Amerika’nın İran’dan aldığı halılar, gıda ürünleri ve mali işlemlere yönelik de uygulanacak. Amerika’nın yaptırımları dolayısıyla İran’ın petrol ihracatı yılsonuna kadar üçte iki oranında azalabilir. Bu da petrol piyasasında daralma ve talepleri başka ülkelerden karşılama yoluna gidilmesine neden olacak.

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