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İran’daki gösterilerde başörtüsünü sallayan kadın sosyal medyada “kahraman” ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 18:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak (DHA) – İran'da devam etmekte olan hükümet karşıtı gösterilerde geçtiğimiz günlerde ülkedeki giyim düzenlemelerine tepki olarak başörtüsünü bir sopa ucunda sallayan kadın sosyal medyada "kahraman” ilan edildi.

Why There Is No God (Neden Tanrı Yok?) adlı kitabın yazarı ve bir ateist olan Armin Navabi tarafından Twitter'da paylaşılan kısa video binlerce kez paylaşıldı. İran'da geçtiğimiz haftaya kadar başörtüsü yanlışlıkla açılan kadınlar tutuklanıyordu. Şimdi ise tutuklanmayacak fakat polis yetkililerinin düzenlediği düzgün başörtü kullanımı derslerine katılmak zorundalar. Bu sebeple konuya ilişkin tepkiler devam ediyor.

Navabi videoyu paylaştığı gönderisinde "Bu kadın İran'da kadınlara uygulanan islami kılık kıyafet kurallarını protesto etmek için başörtüsünü çıkardı. #IStandWithHer (OnunYanındayım)” yazdı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

- Başörtüsünü sallayarak hükümeti protesto eden kadının görüntüleri

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