İran'daki gösterilerde bir polis öldü

İran'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Ülke genelinde başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu birçok kentte hükümet karşıtı gösteriler bugün de devam etti. İran devlet televizyonu Necefabad'daki gösteride bir polisin öldürüldüğünü, üç polisinse yaralandığını duyurdu. Devlet televizyonunun internet sayfasındaki haberde, silahlı bir göstericinin av tüfeği ile güvenlik güçlerini hedef aldığı ve bir polisi öldürdüğü, üçünü ise yaraladığı bilgisine yer verildi.

İran devlet televizyonu ayrıca birçok kentte silahlı göstericilerin kamu binalarına ateş açtığını duyurdu. Televizyon karakol ve askeri kışlalara saldırıların ise polis ve güvenlik güçlerince başarısızlığa uğratıldığını belirtti. Haberde detaylı bilgi verilmedi.

Başkent Tahran'da da bu akşam saatlerinde protesto gösterisi yapıldı. Havanın kararmasının ardından bir grubun kent merkezinde toplanarak hükümet karşıtı sloganlar attığı bildirildi. Mehr haber ajansı "tahrikçiler bir taksiyi ateşe vererek kaçtığı" ifadesine yer verirken, Fars haber ajansı gösteri ile ilgili haberinde yanan otomobillere ait fotoğraflar paylaştı.