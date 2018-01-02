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İran'daki karışıklık artıyor: Ölü sayısı 29'a çıktı! Ruhani'den şok sözler

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 07:58 | Son Güncelleme 5 saat önce

İran’da geçen perşembe patlayan eylemler büyüyerek devam ederken, protestoculara başta ılımlı bir yaklaşım sergileyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün sertleşti. Ruhani, ‘azınlık’ diye nitelediği eylemcilere karşı cevabı bizzat “İran halkının vereceğini” söyledi. Öte yandan gösterilerde ölenlerin sayısı 29’a çıktı.

İran’da Meşhed’de başlayan gösteriler ülke geneline büyüyerek yayıldı. Eylemlerin başından beri can kaybı 29'a çıktı. İran devlet televizyonu, Tuyserkan kentinde 6 kişinin vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Bir milletvekilinin aktardığına göre; İzeh kentinde de 2 kişi vurularak öldürüldü.

Devlet medyası, Dorud kentinde eylemcilerin çaldığı bir itfaiye aracının altında kalan iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Necefabad kentinde ise bir gösterici, polislerin üzerine ateş açtı. İran televizyonu, bir polisin öldüğünü aktardı.

Anadolu Ajansı da İsfahan vilayetinde 5 göstericinin öldüğünü duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise önceki gün kabine toplantısında, şiddete başvurmadan protesto hakkı bulunduğunu dile getirirken, dün tutumunu sertleştirdi. Ruhani, “İnsanlar eleştirilerini ifade etmekte ve protesto yapmakta tamamen özgürdür. Ancak eleştiri, şiddete başvurmaktan ve kamu malına zarar vermekten farklıdır” demişti.

‘HALK CEVAP VERECEK’

İran lideri, dün ise resmi internet sitesinden protestocularla güvenlik güçlerinin muhatap olması yerine doğrudan sivil halkın devreye girmesi çağrısında bulundu. Ruhani, “Eleştiri ve protesto tehdit değil fırsattır. Halk, yağmacılara ve kanunları ihlal edenlere kendisi cevap verecek. Ulusumuz, kanuna ve insanların isteklerine aykırı sloganlar atan ve devrimin kutsallarını ve değerlerini aşağılayan bu azınlıkla ilgilenecektir” ifadelerini kullandı. Perşembe gününden beri süren olaylarda gözaltı sayısı 400’ün üzerine çıktı.

İran yönetimi, eylemcilerin organize olmasını engellemek için Telegram ve Instagram dahil çeşitli sosyal medya hesaplarını kapattı. Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, geçen cumartesi günü Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bir Telegram kanalı (amadnews) takipçilerine polise karşı molotofkokteyli kullanmaları çağrısı yapmaya başladı ve bizim ‘şiddet çağrısına hayır’ kuralımıza bağlı olarak askıya alındı. Dikkatli olun. Geçmemeniz gereken çizgiler vardır” dedi. Ancak Durov, Tahran hükümetinin daha sonra Telegram uygulamasına erişimi tamamen kapatması üzerine, önceki gün “İranlı yetkililer, barışçıl protesto yapan kanalları kapatmayı reddettiğimiz için Telegram’a erişimi bloke ediyor” diye bir başka tweet attı.

ŞAH’A DESTEK SLOGANLARI

İranlı İşçiler Ajansı (ILNA), göstericilerin ülkenin kuzeybatısındaki Takistan kentinde bir din adamları okulunu ve hükümet binalarını ateşe verdiğini bildirdi. Bazı eylemciler, ülkeyi 1925’ten 1941’e kadar yöneten Şah Rıza Pehlevi lehine sloganlar attı. 1979’da İslam Devrimi ile devrilen Muhammed Rıza Pehlevi’nin ABD’de yaşayan oğlu Rıza’nın ülkeye gelmesi ve monarşiye dönülmesi yönünde de sloganlar vardı. Pehlevi hanedanı devam etse, İran’ın başında olacak olan Rıza Pehlevi, gösterilere destek veren keskin açıklamalar yapmıştı.

ANKARA YAKIN TAKİPTE

İran’daki gösterileri Ankara yakından takip ediyor. Diplomatik ve güvenlik birimlerinin gelişmeleri izleyerek ilgili birimlere değişik senaryolara ilişkin değerlendirmeler sunduğu öğrenildi.

Gösteriler nedeniyle Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği ile ülkedeki diğer Türkiye temsilciliklerinin şu ana kadar olumsuz etkilenmediği belirtildi. Türkiye’nin eski Tahran büyükelçilerinden Bozkurt Aran, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “İran’da sokaklar kendiliğinden hareketlenmez. Son hareketliliğin arkasında kim var bilemem. Gösterilerin en büyük nedeni hayat pahalılığı. Hareketlilik bir süre daha devam edebilir ancak şahsi düşüncem İran’ın bu gösterileri bastıracağı yönünde. İran, bölgedeki diğer devletlere benzemez. Sistem sarsılıyor yorumları çok erken değerlendirmeler.”

RUSYA'DAN NET İRAN MESAJI: KABUL EDİLEMEZ

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan gelişmelerin kan dökülerek veya şiddet yoluyla tırmanmamasının umulduğu kaydedildi.

Ülkede başlayan protestolar etrafında yaşanan gelişmelerin İran'ın iç meselesi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Meşhed kentinde perşembe günü hiç bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

Devlet yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, eylemlerin başladığı geçen perşembe gününden bu yana ülke genelinde 10 kişi hayatını kaybetti.

ALMANYA'DAN "İRAN" AÇIKLAMASI

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İran'daki gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti.

Gabriel yaptığı yazılı açıklamada, İran'da yaşanan protestolarda göstericilerin öldürülmesi ve çok sayıda tutuklama nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.

Şiddet içeren eylemlerden kaçınılmasını isteyen Gabriel, "İran hükümetine, göstericilerin haklarına saygı gösterme, toplanmalarına müsaade etme, özgürce ve barışçıl bir şekilde seslerini duyurmalarına izin verme" çağrısında bulundu.

BAHREYN'DEN İRAN'A SEYAHAT UYARISI

Bahreyn'in, vatandaşlarından "güvenlik koşulları" gerekçesiyle İran'dan ayrılmalarını istediği bildirildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve ülkenin resmi haber ajansı BENA'da yayımlanan açıklamada, "Bahreyn, istikrarsız güvenlik koşulları ve ülkedeki bazı kentlerde yaşanan şiddet olaylarını dikkate alarak bütün vatandaşlarını hiçbir şekilde İran'a seyahat etmemeye çağırıyor." denildi.

Açıklamada, İran'da bulunan Bahreyn vatandaşlarının son derece dikkatli olmaları ve en kısa sürede ülkeden ayrılmaları istendi.

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İRAN Hasan Ruhani

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
suriyede ve libyada oynanan tiyatronun bire bir aynısı. önce devlet otoritesi zayıflatılır, anarşi kaos gelir, sonra da iç savaş. sınırlarımız cayır cayır yanıyor. türkiye insanı aklını başına alsın devletine sahip cıksın.
bir yerleri sıkışınca halk cevap verire dönüyorlar mileti birbirine kırdırmak en kolaya elbet
hani huzur islamdaydi islamiyetin olduğu heryer kan gölü
İran günlük 3 milyon varil yani 180 milyon dolarlık petrol üretiyor. Petrole doymayan abd burayıda iç savaşla yok edip petrolü ele geçirmek için uğraşıyor. Halk yakında yiyecek ekmeğe muhtaç kalacak ama halkın habereri yok hepsi cahil hiç etrafındaki ülkelerin iç savaş sonucunda ne hale geldiklerini göremiyorlar. Halk bilinçlenmez ise İrana çok yazık olacak
abd avrupa ve israilin oyunları Libya gibi yapmak istiyorlar. Kddafi ülkesinde olan ayaklanmayı tam bastırdı noto müdahale etti sonuç şimdi Libya Kaddafiyi arar oldu batının getiriceğei demokrasi adı altında kan ve gözyaşı adı üstünde vahşi batı...,.,
İranın karışması kimin işine gelir Suudilerin Abd ve İsrailin pekiyi Ruhani ne yapıyor halkı sokaklara döküyor bu yanlış iç savaş çıkar ne yapması gerekiyor Ordu İktidarı Korumalı bu bir Darbe değil ki Ayaklanma bu bastırmak halkın işi değil Güvenliğin İŞİ Ruhani TÜRKİYE DEN YARDIM İSTESİN AJANLAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI TÜRK HÜKÜMETİ VE RUSLAR BUNU DURDURUR İRAN ELİNİ ÇABUK TUTMALI NATO VEYA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BUNA KARIŞMADAN OLAYI ÇÖZÜN TAYYİP ERDOĞAN İRAN ÇÖKERSE YAVAŞÇA YAKLAŞIYORLAR ARKANI KİME DAYARSAN ONU YOK EDİYORLAR RUSYA DA ÇÖKERSE TÜRKİYE ÇÖKER BUNU BİLMELİSİN
mollalardan daha büyük şeytan yok halk istemiyo
bizdeki gibi ağaçların arkasına saklanmamışlar ama bir gezi olayı da iranın başına örülmek üzere...sömürgecilerde tuzak ve hainliik bitmez...
Cahilce yorumları okudukça sinirden kahroluyorum. Arkadaşlar İran'da çıkan sokak olaylarını salakça yorumlamak da ancak bizim trollerimize mahsustur herhalde. Protesto gösterilerinin sebebi İran i yıkmak, İran da devrim yapmak yada Abd nin piyonu olmak değil oradaki gösterilerin sebebi hayat pahalılığı,işsizlik ve vergi adaletsizliği. Bu gösterilere tahammül edemeyen bir İran devleti var. bu ölüm haberleri nasıl geliyor sanıyorsunuz? Eğer ülke olarak bu tür olaylardan ve provakosyonlardan korkuyor benim de başıma gelebilir diyorsanız halkı suçlamak yerine işsizliği,vergi adaletsizliğini bitir.
bizim basının abartığı kadar ömemli olaylar değil daha öncede ABD bu tur ayaklanmaları organize etti fakat başarılı olamadı , yine olamayacak , olan ABD ye inanarak kendi ülkesine ihanet edenlere olacak.
kim iç isyan çıkarıyorsa edeceksin başını Ruhani in yapacağı tek bişey var askere polise tam yetki verip kim huzuru bozup isyan çıkarıyorsa casustur felsefesi ile alacak içeri yada vuracak.
Bu isyancılara karşı İranın yanında olmamız gerek. Kalkıp ABD ağızı ile koşursa bizim Cumhur sıra kendine geldiğinde birtane destek bulamaz. Kendi ülkesinde isyan çıkartan kim olursa olsun bastırılmalı.
Bu boyutta bir halk ayaklanmasına halkın geri kalanı nasıl ceza verecekmiş doğrusu bu konu son yıllarda siyasilerin kafasını çok meşgul eden husustur.hatta zaman zaman rakiplerini bu yöntemle tehdit edenler dahi var(bizde de var ve bu konuda çalışma yapıldığını biliyoruz) işte tam fırsatı iran kalkının ölmesini istemeyiz ancak tecrübe ve denemesini görelim bakalım.3 ihtimal var ya halkın geri kalanı karşı duracak iç savaş-ya muhalifler tırsacak-yada muhaliflerin karşısında halkı geri kalanı dahi duramayacak, buda dünya toplumsal hareketinde bir sınav olacak.Bizlerde ders alacağız.
yeni bir rusya - abd gizli danışıklı dövüşü iranda sahneleniyor
Halkı bu kadar baskılarsan bir yerde patlar... Bugün olmazsa yarın. İran'dan gelenler sayesinde VAN bildiğin eğlence ve turizm merkezi oldu. İnsanlar o kadar bıkmış ki "başın açık" diye dövülmekten. Gelip Türkiye'de eğleniyorlar.
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