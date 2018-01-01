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İran’daki Protestolar Uyarılara Rağmen Devam Ediyor

01.01.2018 23:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

İran’da protestoların beşinci gününde de devam etti. Yetkililer, bir protestocunun bir polisi vurarak öldürdüğünü belirtiyor.

İran'da protestoların beşinci gününde de devam etti. Yetkililer, bir protestocunun bir polisi vurarak öldürdüğünü belirtiyor.

Bu, protestoların başlamasından buyana ilk güvenlik görevlisinin öldüğü anlamına geliyor.

Najafabad'da yetkililer polise ateş açıldığını, bir polisin hayatını kaybettiğini üç polisin de yaralandığını açıkladı.

Devlet televizyonu, silahlı kişilerin polis karakollarını ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştığını da kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Birjand, Kermanshah ve Shadegan'da protestolar dikkat çekiyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklamasında, "Eleştiri ve protesto bir fırsattır tehdit değil” dedi. Ruhani bununla birlikte "Ulusumuz hukuka ve insanların isteklerine karşı sloganlar atanlarla devrimi aşağılayanlarla ilgilenecektir” dedi.

Ruhani'nin açıklaması cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayınlandı.

Pazar günü 13 kişinin yaşamını yitirdiği protestolar haftanın ilk gününde de devam etti.

Gösterilerin başladığı Perşembe gününden buyana hayatlarını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselmiş oldu.

Pazar günkü gösterilerde yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İran'daki protestolar Perşembe günü ekonomik durumu protesto etmek amacıyla başlamıştı. Protestolar çoğalarak hükümet karşıtı bir görünüm almış durumda. Özellikle Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney aleyhine sloganlar atılıyor.

Trump: ‘Değişim zamanı'

Başkan Donald Trump da yeni yılda da protestoculara desteğini sürdürdü. Trump, "Obama Yönetimi tarafından yapılan korkunç anlaşmaya rağmen İran'ın her kademede başarısız olduğunu” belitti.

Trump, tweet mesajında "Büyük İran halkı yıllarca baskı gördü. Gıda ve özgürlüğe açlar. Değişim zamanı” ifadelerini kullandı.

Bazıları Trump'ın tweetlerini paylaşsa da İran'da birçok kişi nükleer anlaşmayı onaylamadığı ve İranlılara yönelik vize engeli getirdiği için Amerika Başkanı'na güvenmiyor.

Netanyahu: İran halkının özgürlük amacına ulaşmasını diliyorum

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Facebook sayfasından yayınlanan mesajında İran'daki protestoculara destek verdi.

Protestocuları "cesur İranlılar” olarak niteleyen Netanyahu,İran halkının özgürlük amacına ulaşmalarını dilediğini belirtti. Netanyahu, İran rejiminin nefret yaymak için on milyarlarca dolar harcadağını da kaydetti.

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