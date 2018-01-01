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İran’daki Protestolarda Ölü Sayısı Artıyor

01.01.2018 17:15 | Son Güncelleme 7 saat önce

İran devlet televizyonuna göre İran’da devam eden protesto gösterilerinde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Yeni yılda da protestoculara desteğini sürdüren ABD Başkanı Trump Twitter mesajında, "Büyük İran halkı yıllarca baskı gördü.

İran devlet televizyonuna göre İran'da devam eden protesto gösterilerinde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Devlet televizyonu, silahlı kişilerin polis karakollarını ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştığını da kaydetti.

Protestolar Perşembe günü Mashhad'da ekonomik gerekçelerle başlamıştı. Başladığı günden bu yana protestolar birçok kente yayılmış durumda. Bazı göstericiler hükümet ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney aleyhine de sloganlar atıyor.

Protestoların başlamasından bu yana yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Devlet televizyonu sadece Pazar akşamı meydana gelen protesto gösterilerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İki protestocu da Cumartesi günü hayatını kaybetmişti.

Haberde, bazı silahlı protestocuların bazı polis karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştığı, güvenlik güçlerinden sert bir direniş gördükleri belirtildi. Ancak bunların hangi üs ya da karakollar olduğu konusunda bilgi verilmedi.

Devlet televizyonunda bazı yanan binalar ve araçların görüntülerine de yer verildi.

Pazar günü İran sosyal medyaya erişimi engellemişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de halkın protesto hakkı olduğunu ancak şiddete başvurmaşa hakkı olmadığını söylemişti.

İran yargı şefi Ayetullah Sadegh Larijani ise yetkililere protestoculara karşı sert olmaları çağrısı yaptı.

Trump: ‘Değişim zamanı'

Amerika Başkanı Donald Trump da yeni yılda da protestoculara desteğini sürdürdü. Trump, "Obama yönetimi tarafından yapılan korkunç anlaşmaya rağmen İran'ın her kademede başarısız olduğunu” belitti.

Trump, tweet mesajında "Büyük İran halkı yıllarca baskı gördü. Gıda ve özgürlüğe açlar. Değişim zamanı” ifadelerini kullandı.

Bazıları Trump'ın tweetlerini paylaşsa da İran'da birçok kişi nükleer anlaşmayı onaylamadığı ve İranlılara yönelik vize engeli getirdiği için Amerika Başkanı'na güvenmiyor.

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