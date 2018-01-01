İran’daki Protestolarda Ölü Sayısı Artıyor

İran devlet televizyonuna göre İran'da devam eden protesto gösterilerinde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Devlet televizyonu, silahlı kişilerin polis karakollarını ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştığını da kaydetti.

Protestolar Perşembe günü Mashhad'da ekonomik gerekçelerle başlamıştı. Başladığı günden bu yana protestolar birçok kente yayılmış durumda. Bazı göstericiler hükümet ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney aleyhine de sloganlar atıyor.

Protestoların başlamasından bu yana yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Devlet televizyonu sadece Pazar akşamı meydana gelen protesto gösterilerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İki protestocu da Cumartesi günü hayatını kaybetmişti.

Haberde, bazı silahlı protestocuların bazı polis karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştığı, güvenlik güçlerinden sert bir direniş gördükleri belirtildi. Ancak bunların hangi üs ya da karakollar olduğu konusunda bilgi verilmedi.

Devlet televizyonunda bazı yanan binalar ve araçların görüntülerine de yer verildi.