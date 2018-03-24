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İran'dan ABD'ye mesaj: Rusya ve Çin'e daha da yaklaşırız

24.03.2018 18:41 | Son Güncelleme

İran meclisinin etkili isimlerinden Alaaddin Borucerdi, ABD'de son dönemde şahin kanattan politikacıların kilit görevlere getirilmesi karşısında Rusya ve Çin'e daha da yaklaşacakları mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikada İran'a yönelik sert çizgisi ve İran nükleer anlaşmasına karşı eleştirel tavrıyla tanınan John Bolton'ı Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atamasına Tahran'dan tepki geldi.

İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Borucerdi, ABD'nin sert politikaları ve Bolton'ın göreve başlamasının ardından yaşanabilecek gelişmelere karşı Rusya ve Çin ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

ISNA ajansının haberine göre Borucerdi, ABD'de İran karşıtı siyasetçilerin yükselişte olmasının Trump'ın İran üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığını gösterdiğini söyledi. Borucerdi, "Amerikalılar İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı politikaların daha da sertleştirilmesi için bastırıyor ve biz de Çin ve Rusya başta olmak üzere Doğu'ya bakışımızı güçlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

İranlı milletvekili, Başkan Trump'ın Bolton tercihinin "Siyonistler ve Suudi Arabistan'a bir rüşvet" niteliğinde olduğunu söyleyerek "İran karşıtı radikal unsurların kullanılıyor olması, Amerikalıların İran'a karşı baskıyı artırmak istediğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Borucerdi, Bolton'ın atanması sonrasında konuyla ilgili konuşan ilk İranlı yetkili oldu. Trump Bolton'dan önce yine sertlik yanlısı görüşleriyle tanınan Mike Pompeo'yu Dışişleri Bakanlığı görevine getirmişti.

ABD'nin eski BM daimi temsilcilerinden John Bolton'ın Ortadoğu'daki anlaşmazlıkta İsrail'in tarafını tuttuğu ve daha önce İran'a karşı askeri çözümü savunduğu biliniyor. Bolton aynı zamanda İran'la varılan nükleer anlaşmanın da iptal edilmesi taraftarı olduğunu belirtmişti.

rtr,AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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