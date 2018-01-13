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İran'dan ABD'ye Uyarı

13.01.2018 19:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

İran, Washington’u nükleer anlaşmanın yeniden müzakerelere açık olmadığı konusunda uyardı, ABD'nin son aldığı yaptırım kararıyla kırmızı çizgiyi aştığını belirtti.

İran, Washington'u nükleer anlaşmanın yeniden müzakerelere açık olmadığı konusunda uyardı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ‘İran, anlaşmaya getirilen hiç bir değişikle ne şimdi ne de gelecekte kabul edecektir denildi. Açıklamada İran'ın verdiği taahhütler dışında hiçbir adımda bulunmayacağı da belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini, son kez uzatma kararı aldığını söyledi.

Başkan Trump'ın İran'a yeni yaptırımları onaylamaya istekli olduğu sözleri sonrası, İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif, Twitter üzerinden, bu açıklamanın ‘güçlü uluslararası bir anlaşmayı sarsmak için yapılmış vahim bir teşebbüs' olarak değerlendirdi.

Cuma günü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymayacağı ve nükleer anlaşmanın şimdilik devam edeceği belirtildi.

Trump yönetiminden bir yetkili, İran anlaşmasının güçlendirilmesi için 120 gün içinde bir ek metin oluşturulmazsa, ABD'nin tek taraflı olarak çekileceğini söyledi.

Buarada Maliye Bakanlığı 14 İranlı kişi ve kuruluşa yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Bu 14 kişiden biri de, İran yargı mekanizmasının başındaki Sadık Amoli Laricani.

İran Dışişleri Bakanlığı, ‘Trump rejiminin Laricani'ye karşı aldığı bu düşmanca karar, uluslararası toplum kurallarının tüm kırmızı çizgilerini aşmak anlamına geliyor ve uluslararası hukukun da ihlali söz konusu. İslami Cumhuriyet, bu adıma kesinlikle ciddi bir tepki verecektir' dedi.

Devrim Muhafızları'nın siber birimi de, ABD'nin kara listeye aldığı oluşumlardan biri.

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