İran'dan ABD'ye Uyarı

İran, Washington'u nükleer anlaşmanın yeniden müzakerelere açık olmadığı konusunda uyardı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ‘İran, anlaşmaya getirilen hiç bir değişikle ne şimdi ne de gelecekte kabul edecektir denildi. Açıklamada İran'ın verdiği taahhütler dışında hiçbir adımda bulunmayacağı da belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini, son kez uzatma kararı aldığını söyledi.

Başkan Trump'ın İran'a yeni yaptırımları onaylamaya istekli olduğu sözleri sonrası, İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif, Twitter üzerinden, bu açıklamanın ‘güçlü uluslararası bir anlaşmayı sarsmak için yapılmış vahim bir teşebbüs' olarak değerlendirdi.

Cuma günü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymayacağı ve nükleer anlaşmanın şimdilik devam edeceği belirtildi.

Trump yönetiminden bir yetkili, İran anlaşmasının güçlendirilmesi için 120 gün içinde bir ek metin oluşturulmazsa, ABD'nin tek taraflı olarak çekileceğini söyledi.