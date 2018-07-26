HABER

İran’dan ABD’ye Yeni Tehdit 

26.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün Komutanı Kasım Süleymani, bugün de Trump’a yönelik tehditlerini sürdürdü ve “Savaşı siz başlatacaksınız, ancak biz bitireceğiz” dedi

İran’dan ABD’ye Yeni Tehdit 

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün Komutanı Kasım Süleymani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ni uyarısına rağmen Başkan Donald Trump’a yönelik tehditlerini sürdürdü.

Süleymani, dün yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın Tahran’ı tehdit etmeye devam etmesi halinde karşısında kendi birliklerini bulacağını söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bu açıklama sonrasında Süleymani’nin “saçma yorumlara yanıt vermemesi gerektiğini söyledi. Ancak Süleymani bugün yeniden açıklama yaptı ve bir asker olarak yanıt vermenin görevi olduğunu söyledi.

Devlet televizyonuyla bağlantılı bir internet sitesine açıklama yapan Süleymani, “Sizinle yüzleşmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Trump’a kumarbaz diyen Süleymani, “Savaşı siz başlatacaksınız, ancak biz bitireceğiz” dedi.

Trump Pazar günü İran’dan gelen düşmanca tehditlerin vahim sonuçları olabileceğini söylemişti. Salı günüyse görüşmelerin bir seçenek olduğunu belirtmiş ve “gerçek bir anlaşma yapmaya hazırız” demişti.

PARTNERHayretle izlediler! Doğum anı şoke ettiHayretle izlediler! Doğum anı şoke etti
Trump Yönetimine Tanınan Süre Bugün Doluyor Trump Yönetimine Tanınan Süre Bugün Doluyor 
Financial Times: Brunson kararı, Türk-Amerikan ilişkilerinde ilerleme umudunu artırdıFinancial Times: Brunson kararı, Türk-Amerikan ilişkilerinde ilerleme umudunu artırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yangın faciasının ardından bir şok daha

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yangın faciasının ardından bir şok daha

Putin’in Trump’a verdiği top ile ilgili şok iddia

Putin’in Trump’a verdiği top ile ilgili şok iddia

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Yolcuların hayatını tehlikeye attılar! Pilotlar yumruklu kavgaya tutuştu

Yolcuların hayatını tehlikeye attılar! Pilotlar yumruklu kavgaya tutuştu

Vizesiz AB'ye yeni engel

Vizesiz AB'ye yeni engel

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.