İran’dan ABD’ye Yeni Tehdit 

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün Komutanı Kasım Süleymani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ni uyarısına rağmen Başkan Donald Trump’a yönelik tehditlerini sürdürdü.

Süleymani, dün yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın Tahran’ı tehdit etmeye devam etmesi halinde karşısında kendi birliklerini bulacağını söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bu açıklama sonrasında Süleymani’nin “saçma yorumlara yanıt vermemesi gerektiğini söyledi. Ancak Süleymani bugün yeniden açıklama yaptı ve bir asker olarak yanıt vermenin görevi olduğunu söyledi.

Devlet televizyonuyla bağlantılı bir internet sitesine açıklama yapan Süleymani, “Sizinle yüzleşmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Trump’a kumarbaz diyen Süleymani, “Savaşı siz başlatacaksınız, ancak biz bitireceğiz” dedi.

Trump Pazar günü İran’dan gelen düşmanca tehditlerin vahim sonuçları olabileceğini söylemişti. Salı günüyse görüşmelerin bir seçenek olduğunu belirtmiş ve “gerçek bir anlaşma yapmaya hazırız” demişti.

