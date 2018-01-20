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İran'dan Afrin açıklaması: Kongreyi etkileyebilir

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 18:52 | Son Güncelleme 3 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de gerçekleştirilebilecek herhangi bir kara harekâtının 29-30 Ocak’ta Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni etkileyebileceğini belirtti.

İran'dan Afrin açıklaması: Kongreyi etkileyebilir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari, Afrin operasyonu konusunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir kara harekatı kongreyi olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir. Suriye'deki ateşkesin garantör ülkelerinin (Rusya, Türkiye ve İran) böyle bir şeyin olmaması için harekete geçeceklerini umarız."

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Anahtar Kelimeler:
Suriye İRAN Afrin

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