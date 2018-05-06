İran’dan Amerika’ya Uyarı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Başkan Donald Trump’ın Tahran’la varılan nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde Amerika’nın tarihi pişmanlıkla yüzleşeceğini söyledi.
Devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında Ruhani, “Eğer Amerika nükleer anlaşmayı terkederse bu tarihi pişmanlığa neden olur” dedi.
Ruhani, İran’ın Trump’ın alabileceği herhangi bir karara karşı planları olduğunu ve buna karşı koyacaklarını belirtti.
Ruhani’nin bu açıklaması Trump’ın konuyla ilgili karar vereceği 12 Mayıs tarihinden önce geldi.
Trump, İran’ın Batılı ülkelerle vardığı nükleer anlaşmayı eleştiriyor ve ‘akıldışı’ olarak niteliyor.
2015’te İran’la Amerika, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere arasında varılan anlaşma gereği nükleer programını durdurması karşılığında İran’a uygulanan yaptırımlar kaldırılmıştı.
Fransa, İngiltere ve Almanya Trump’ı bu konuda ikna etmeye çalışıyor.
Buna rağmen Trump Kongre ve Avrupalı ortaklarının kendi ifadesiyle ‘feci hataları’ düzeltmemeleri durumunda anlaşmadan çekileceğini belirtmişti.
İran, nükleer programının barış amaçlı olduğunu belirtiyor ve söz konusu anlaşmanın müzakere edilemeyeceğini vurguluyor.
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