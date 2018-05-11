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İran’dan İsrail Saldırılarına Kınama

11.05.2018 17:27 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakan Sözcüsü, İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerine düzenlediği roket saldırılarını kınarken, İsrail de Suriye’den İran birliklerini ülkeden çıkarmasını istedi

İran’dan İsrail Saldırılarına Kınama

İran’da resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakanlığı’nın, İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerine düzenlediği roket saldırılarını kınadığını bildirdi. Bakanlık, saldırıları Suriye’nin egemenliğinin ihlali olarak tanımladı.

İran’dan konuyla ilgili ilk resmi açıklamayı, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Ghasemi yaptı. Ghasemi saldırıların nedenleri için “uydurma ve asılsız bahaneler” ifadelerini kullandı.

Ghasemi, Suriye’nin kendini savunma hakkı olduğunu da sözlerine ekledi.

İsrail Savunma Bakanı ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’tan, ülkesindeki İran birliklerini çıkartmasını istedi, İran’ın buradaki varlığının sadece sorunları derinleştireceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, İran’ın Golan tepelerindeki İsrail mevzilerine düzenlenen roket saldırılarına misilleme olarak bu roket saldırısını düzenlediğini belirtiyor.

Bu, 1973’den bu yana İsrail’in Suriye’ye yönelik en geniş çaplı saldırısı oldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Ortadoğu’da yaşanan gerilimin sonlandırılması çağrısında bulundu.

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