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İran'dan Nükleer Çalışmalara Devam Tehdidi

25.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Başkan Donald Trump’ın, 2015 yılında, aralarında Amerika’nın da olduğu altı ülkeyle İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde, ülkesinin nükleer çalışmalara devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

İran'dan Nükleer Çalışmalara Devam Tehdidi

Başkan Donald Trump, anlaşmayı sık sık eleştiriyor ve 12 Mayıs’a kadar düzeltilmemesi halinde anlaşmayı yeniden onaylamayacağını söylüyor. Fransa ve Almanya’ya göre, İran’la yapılan anlaşma kusursuz değil ancak yine de hiç olmamasından daha iyi.

Başkan Trump, 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasının açıklarının nasıl düzeltileceği konusunda Fransa ve Almanya’yla görüş birliğine varılmadığı takdirde, anlaşmadan çekileceğini söyledi. Trump yönetimi, İran’la yapılan tarihi nükleer anlaşmanın, ülkenin Ortadoğu’da son derece etkili balistik füze çalışmalarını sınırlamayı da kapsayacak şekilde yeniden görüşülmesini istiyor.

Mevcut anlaşmaya bağlı kalan İran, Amerika’yı, anlaşmayı ihlal etmesi halinde karşılık vereceği konusunda uyarıyor.

Cevat Zarif,

"Çeşitli seçeneklerimiz var. Bunlar arasında nükleer programımızı çok daha hızlı şekilde başlatmak da yer alıyor. Bunlar anlaşma tarafından öngörülüyor ve bu seçeneklerin hepsi uygulanmaya hazır. Uygun olduğunu düşündüğümüz zaman gerekli kararı vereceğiz" diye konuştu.

Trump’ın İran’a karşı sert tavır takınmasını isteyen bazı danışmanları gibi, Ortadoğu’daki İsrail, Suudi Arabistan ve bazı körfez ülkeleri de, bu konuda ısrar ediyor. Ancak Fransa, İngiltere ve Almanya’ya göre Tahran’la kusurlu da olsa bir anlaşmaya varılması, hiç anlaşma olmamasından daha iyi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de,

"İran konusunda İsrail’in büyük kaygıları olmasını anlayabiliyorum. Anlaşamadığımız konu, bununla nasıl baş edecek olduğumuz. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’la varılan anlaşmanın İsrail’in istediği güvenliği sağlamadığı görüşünde. Bize göreyse kusursuz olmasa da bu anlaşmayı yapmış olmak hiç anlaşma yapmamaktan daha iyi" dedi.

Angela Merkel, İsrail’in Kanal 10 televizyonuna, İran’ın balistik füzelerinin ciddi bir kaygı unsuru olduğunu ve Almanya, Fransa ve İngiltere’nin bu alanda nasıl ilerleme kaydedilebileceğini görüştüklerini söyledi.

Washington ziyareti öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, anlaşmanın mükemmel olmadığını kabul etti, ancak bunun alternatifinin Kuzey Kore vakası gibi bir durumla uğraşmak olacağını kaydetti.

İran’la yapılan anlaşma Obama yönetiminin en büyük başarılarından biri sayılıyordu. Anlaşma, İran’ın nükleer silah programını durdurması karşılığında Tahran’a yönelik ekonomik yaptırımları hafifletiyor. Başkan Trump, anlaşmayı "gelmiş geçmiş en kötü anlaşma" olarak değerlendiriyor. Trump'ın anlaşmayı 12 Mayıs’a kadar onaylamaması halinde, Kongre, İran’a yeni yaptırımlar getirebilir. Ancak birçokları, Amerika’nın diğer uluslararası anlaşmalarda güvenilir ortak imajını zedeleyeceği için bu hamleyi tavsiye etmiyor.

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