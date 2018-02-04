İran’dan “Nükleer Casusluk” Cezası

İran, ismi açıklanmayan bir kişiye Amerika’ya ve bir Avrupa ülkesine Tahran’ın nükleer programıyla ilgili bilgi sattığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Tahran savcısı Abbas Caferi Dolatabadi, Mizan internet sitesine yaptığı açıklamada, suçlu bulunan kişinin bilgileri teslim etmek için 9 kez Amerikalı ve Avrupalı ajanlarla görüştüğünü belirtti ve bunun karşılığında para aldığını kaydetti.

Dolatabadi, “Bu kişi 6 yıl hapis cezası ve aldığı paraları iadeyle cezalandırıldı” dedi.

Aralık ayında Dolatabadi, İran Yüksek Mahkemesi’nin İranlı akademisyen Ahmadreza Djalali’nin üst düzey nükleer bilim adamlarının öldürülmesi için İsrail’e bilgi sağladığı suçlamasıyla yargılandığı davada aldığı ölüm cezasını onayladığını belirtmişti.

İran’da 2010 ile 2012 yılları arasında en az 4 bilim adamı öldürülmüştü. Tahran, bu suikastların nükleer enerji geliştirme çabalarını sobate etme amaçlı olduğunu söylemişti.