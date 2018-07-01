İran'dan OPEC'e Uyarı

İran, OPEC ülkelerine petrol üretimini bir milyon varil arttırmayı kabul etmelerinin ardından ‘tek taraflı önlemler’ almaktan kaçınmaları çağrısı yaptı. Başkan Trump’ın talebinin ardından Suudi Arabistan petrol üretimini arttırmayı kabul etmişti.
İran uyarıyı Birleşik Arap Emirlikleri enerji bakanlarına gönderdiği mektupta dile getirdi.
Amerika müttefiklerinin İran’dan petrol almayı tamamen durdurmalarını istiyor.
Bu Trump’ın Amerika’yı İran’la yapılan nükler anlaşmadan çıkartması kararının devamında geldi.
Öte yandan İran’ın ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı ülkenin özel sektörünün yeni bir plan dahilinde Amerika’nın yaptırımlarıyla mücadele ederek ham petrol alıp ithal edebileceğini kaydetti.
İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh mektupta ‘‘OPEC içinde hepimiz eylemlerimizi siyasetten uzaklaştırmaya çalışırken başkalarının siyasi kararlar alarak OPEC’in birliğini ve bağımsızlığını hedef almasına izin vermemeliyiz’’ ifadelerini kullandı.
Trump: 'Kral Salman Petrol Üretimini Arttırmayı Kabul Etti'
Başını Suudi Arabistan’ın çektiği OPEC üyeleri bu ay petrol üretimlerini günde bir milyon varil arttırmayı kabul etmişti. Bu hamleyle İran’ın pazardan çıkartılmasıyla artan petrol fiyatlarının dengelenmesi amaçlanıyor.
Başkan Trump, Cumartesi günü yazdığı Twitter mesajında Kral Salman'la yaptığı telefon konuşmasında, Suudi Arabistan'ın İran ve Venezuela’daki karışıklıklardan dolayı fazladan '2 milyon varile kadar' üretimi arttıracağını söylemişti.
Suudi Arabistan telefon konuşmasını doğruladı ancak üretim hedefiyle ilgili açıklama yapmadı. Suudi Arabistan şu an günde 10 milyon varil petrol üretiyor.
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