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İran’dan Petrol İthalatına Devam Eden Türkiye’ye Yaptırım Uygulanacak mı?

02.07.2018 22:01 | Son Güncelleme

ABD, İran’ın enerji ve bankacılığını hedef alan yaptırımları 4 Kasım’da tekrar yürürlüğe sokuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Brian Hook, Türkiye’nin bu tarihten sonra İran’dan petrol alması halinde ne tür bir adım atacaklarını bugünkü basın toplantısında açıkladı

İran’dan Petrol İthalatına Devam Eden Türkiye’ye Yaptırım Uygulanacak mı?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesi sonucu Kasım’da İran’a yönelik kısıtlamalar tekrar devreye girdikten sonra, bu ülkeden petrol ithal eden bazı ülkelerin mutlaka yaptırımlara tabi olmayabileceğinin işaretini verdi.

Bakanlığın politika planlama direktörü Brian Hook İran konusunda düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, “Türkiye ve Hindistan gibi İran’dan petrol ithal eden ülkelerin, İran’a yaptırımlar tekrar devreye girince de hala ithalata devam etmeleri halinde ne gibi sonuçlarla karşı karşıya kalacakları” sorusunu yanıtladı.

Hook, “ABD’nin istisnai muafiyet tanımayı düşünmediğini, çünkü bunu yapmanın, İran’a baskıyı ciddi ölçüde azaltacağını” belirtti.

Amerikalı diplomat, “Bu bir baskı uygulama kampanyası. Dolayısıyla yaptırımları tekrar uygularken genel anlamda istisnai muafiyetler getirmeyi düşünmüyoruz çünkü baskı uygulamanın ulusal güvenlik hedeflerimizi başarmada kritik önem taşıdığına inanıyoruz” diye konuştu.

Ancak Hook, “ithalatlarını azaltan ülkelerin her biriyle ayrı ayrı çalışmaya hazırız. Bununla birlikte diğer yaptırımlarda, muafiyet tanımayı düşünmüyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İran’ın otomobil, altın ve diğer kilit metal ürünlerine yönelik Amerikan yaptırımlarının 6 Ağustos’ta, enerji ve bankacılığı hedef alan yaptırımların da 4 Kasım’da tekrar yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ABD, Tahran’la uluslararası toplum arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekildikten sonra bu ülkeye yönelik yaptırımları tekrar uygulamaya sokmaya başladı. Ancak, İran’la iş yapan ülkeleri de hedef alan ikincil yaptırımları da tekrar hayata geçirme planlarına Avrupa müttefiklerden önemli itirazlar geliyor.

Başkan Donald Trump Fox News’a verdiği mülakatta, Avrupalı müttefiklerin İran’la ticarete devam etmeleri halinde yaptırımlara maruz kalacaklarını kaydetti.

Hook, 50’den fazla uluslararası firmanın İran piyasasını terketme niyetini açıkladığını söyledi ancak bunların hangi firmalar olduğunu belirtmedi.

Brian Hook, “Rejim istikrar bozucu politikalarını değiştirene kadar İran’a ağır ekonomik baskılar uygulayacağımızı dünya genelindeki ülkeler ve şirketler nezdinde net olarak ortaya koyduk” dedi.

Dünyanın en büyük altıncı ihracatçısı olan İran’la ilgili gelişmeler, küresel piyasaların istikrarı açısından özel endişe kaynağı oluşturuyor. Beyaz Saray, Suudi Arabistan’ın her türlü eksiği tamamlamak için petrol üretimini artırabileceğini belirtiyor.

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