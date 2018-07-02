İran’dan Petrol İthalatına Devam Eden Türkiye’ye Yaptırım Uygulanacak mı?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesi sonucu Kasım’da İran’a yönelik kısıtlamalar tekrar devreye girdikten sonra, bu ülkeden petrol ithal eden bazı ülkelerin mutlaka yaptırımlara tabi olmayabileceğinin işaretini verdi.

Bakanlığın politika planlama direktörü Brian Hook İran konusunda düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, “Türkiye ve Hindistan gibi İran’dan petrol ithal eden ülkelerin, İran’a yaptırımlar tekrar devreye girince de hala ithalata devam etmeleri halinde ne gibi sonuçlarla karşı karşıya kalacakları” sorusunu yanıtladı.

Hook, “ABD’nin istisnai muafiyet tanımayı düşünmediğini, çünkü bunu yapmanın, İran’a baskıyı ciddi ölçüde azaltacağını” belirtti.

Amerikalı diplomat, “Bu bir baskı uygulama kampanyası. Dolayısıyla yaptırımları tekrar uygularken genel anlamda istisnai muafiyetler getirmeyi düşünmüyoruz çünkü baskı uygulamanın ulusal güvenlik hedeflerimizi başarmada kritik önem taşıdığına inanıyoruz” diye konuştu.

Ancak Hook, “ithalatlarını azaltan ülkelerin her biriyle ayrı ayrı çalışmaya hazırız. Bununla birlikte diğer yaptırımlarda, muafiyet tanımayı düşünmüyoruz” dedi.