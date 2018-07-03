İran’dan Petrol Uyarısı  BAE’den Sürpriz Açıklama

Ruhani web sitesinde yer verilen açıklamasında, “ABD’nin yaptırımlar getirmedeki temel amacı halka baskı uygulamak ama onlar İran hükümetine baskı uygulamak istediklerini iddia ediyorlar. Ancak, insanların ilaç gibi temel ihtiyaçlarına yaptırım uyguladıkları zaman kim baskı altında olacak?” ifadesini kullandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol üretimini günde bir milyon varil arttırma kararı henüz fiyatlara yansımadı.

İran Ortadoğu’daki petrol rezervleri hakkında yeni bir uyarı yayınlarken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de kendi petrol üretimini arttırabileceğini açıkladı.

Ruhani, İran’ın ham petrol ihracatının tehdit altına girmesi halinde Ortadoğu’nun tamamının da aynı durumda olacağını savundu.

İran devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında Ruhani, “İran’ın tek bir damla petrol bile ihraç etmesine izin verilmeyeceğini söylerken ne dediklerini anlamadıkları görülüyor. Tamam, o halde, böyle bir şey yapabiliyorsanız yapın ve sonucu görün” diye konuştu.

Ruhani ayrıntı vermedi ancak İran uzun zamandır, Basra Körfezi’ni dünyanın geniş kesiminden ayıran Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceğini iddia ediyor. Deniz üzerinden ticareti yapılan tüm petrolün üçte biri bu boğazdan geçiyor ve ABD Donanması’yla İran’ın Devrim Muhafızları arasında bu bölgede zaman zaman doğrudan ve gergin ihtilaflar oluyor.

Bölgede devriye gezen ABD Donanması’nın 5’inci Filosu, Ağustos 2017’den bu yana Basra Körfezi’nde İran donanma güçlerinin “güvensiz ve profesyonel olmayan” herhangi bir hareketine rastlamadığını belirtti. Filo, Ruhani’nin son sözleriyle ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.