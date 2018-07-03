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İran’dan Petrol Uyarısı  BAE’den Sürpriz Açıklama

03.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “İran’ın petrol ihraç etmesine izin vermezseniz sonuçlarına katlanırsınız” derken BAE kapasite artırmayı planlıyor

İran’dan Petrol Uyarısı  BAE’den Sürpriz Açıklama

İran Ortadoğu’daki petrol rezervleri hakkında yeni bir uyarı yayınlarken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de kendi petrol üretimini arttırabileceğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin sözleri ve petrol zengini BAE’nin başkenti Abu Dabi’den yapılan sürpriz açıklama, Başkan Donald Trump’ın küresel enerji fiyatlarının düşürülmesi talebinin ardından geldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol üretimini günde bir milyon varil arttırma kararı henüz fiyatlara yansımadı.

Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu İsviçre’de konuşan Ruhani, Amerika’yı hedef aldı.

İran’la nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilen ABD, bu ülkeye yönelik yaptırımları tekrar yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. İran’ın enerji sektörünü hedef alan yaptırımların Kasım’da yeniden yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ruhani web sitesinde yer verilen açıklamasında, “ABD’nin yaptırımlar getirmedeki temel amacı halka baskı uygulamak ama onlar İran hükümetine baskı uygulamak istediklerini iddia ediyorlar. Ancak, insanların ilaç gibi temel ihtiyaçlarına yaptırım uyguladıkları zaman kim baskı altında olacak?” ifadesini kullandı.

Ruhani, İran’ın ham petrol ihracatının tehdit altına girmesi halinde Ortadoğu’nun tamamının da aynı durumda olacağını savundu.

İran devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında Ruhani, “İran’ın tek bir damla petrol bile ihraç etmesine izin verilmeyeceğini söylerken ne dediklerini anlamadıkları görülüyor. Tamam, o halde, böyle bir şey yapabiliyorsanız yapın ve sonucu görün” diye konuştu.

Ruhani ayrıntı vermedi ancak İran uzun zamandır, Basra Körfezi’ni dünyanın geniş kesiminden ayıran Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceğini iddia ediyor. Deniz üzerinden ticareti yapılan tüm petrolün üçte biri bu boğazdan geçiyor ve ABD Donanması’yla İran’ın Devrim Muhafızları arasında bu bölgede zaman zaman doğrudan ve gergin ihtilaflar oluyor.

Bölgede devriye gezen ABD Donanması’nın 5’inci Filosu, Ağustos 2017’den bu yana Basra Körfezi’nde İran donanma güçlerinin “güvensiz ve profesyonel olmayan” herhangi bir hareketine rastlamadığını belirtti. Filo, Ruhani’nin son sözleriyle ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

İran İçişleri Bakanı Abdülreza Rahmani Fazli de, yarı resmi Fars haber ajansına göre, “Gözlerimizi 24 saatliğe kapattığımız takdirde 1 milyon mülteci Batı sınırlarımız üzerinden Avrupa’ya doğru gidecek. 5 bin ton civarında uyuşturucu da Batı’ya kaçırılabilir” uyarısında bulundu.

Bu arada BAE’de devlete ait Abu Dabi National Oil Co. şirketi, günde 3,3 milyon varil petrol üretim kapasitesine sahip olduğunu ancak bu kapasiteyi günde 3,5 milyona çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Şirket ayrıca, “talep geldiği takdirde petrol üretimini günde birkaç yüz bin varil arttırma kabiliyetine sahip olduğunu” kaydetti.

OPEC tarafından açıklanan son rakamlara göre, petrol şirketi Mayıs ayında günde 2,8 milyon varil üretti.

Başkan Trump ise OPEC’i petrol fiyatlarını düşürmek için yeterli çaba ortaya koymamakla eleştiriyor. Trump Cumartesi günü paylaştığı Twitter mesajında, Suudi Arabistan Kralı Salman’dan, petrol üretimini “belki de günde 2 milyon varil” arttıracakları yönünde güvence aldığını kaydetmişti.

Suudi Arabistan ise telefon görüşmesinin olduğunu doğruladı ancak üretim hedefleriyle ilgili bir ayrıntı vermedi. Krallık halen günde 10 milyon varil civarında ham petrol üretiyor.

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