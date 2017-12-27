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İran'dan tarihi Kudüs kararı

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 16:10 | Son Güncelleme 10 saat önce

İran Meclisi, Kudüs'ün Filistin'in sürekli başkenti olma yasa tasarısını kabul etti.

İran'dan tarihi Kudüs kararı

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, İran Meclisi, Kudüs kentinin Filistin'in sürekli başkenti olma yasa tasarısını 207 evet oyuyla onayladı.

Karşı oy kullanılmayan oturumda konuşan Meclis Başkanı Ali Laricani, "Tasarının ABD başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ederek Filistin halkı ve Müslümanlara darbe vurmak istediği bir dönemde onaylanması önemlidir." ifadesini kullandı.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başkent Kudüs İRAN

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bizimki mangalda kül bırakmadı ama sivillere bile suç işleme durumunda ceza muafiyeti için khk yazdı ama filistin için henüz yazılı bir metin göremedik... İslam teşkilatı toplantısında güya doğo küdüsü başken ilan etmişler ama oda muğlak
teneke kafalı. sadece ses çıkart. onun bunun aklıyla yorumlar yapıyorsunuz ya ona yanıyorum. söylediklerini fatih dallama mı söylüyor yoksa iç savaş çabası içindeki chp li vekiller mi. git bi araştır sonra ses çıkar. çıkar ki sesin boş teneke gibi baş ağrıtmasın
@ceylo sizinki nerden oluyor kicidaroglu sizinki papa bile imana geldi o gelmez
iran mükemmelsin.
Ya bunlarda çok komik, bir devletin kendisi ülkesi içinde bir şehrini başkent ilan eder, yabancı devletlerde şayet o devleti tanımışsa başkentini ve her şeyini tanımış olurlar,İslam Konferansi yada Türkiye-İran vs ülkelerin bu şekilde tanımasının ne anlamı var, yarın Filistin Ramallahı başkent yaptım derse ne olacak.Bizim Ankaramızı başkalarımı başkent yaptı,Mustafa Kemal oaryı önerdi mecliste kabul edildi oldu bitti, yabancıları ırgalamazki.ABD.de aynı hatayı yaptı sana ne kardeşim.
kendi ağzınla kendi kendini vurup kırdın be gardaş. hem yabancı ülkelerin onayı na ne gerek var diyorsun, hem bi ülke başkentini seçer diğer ülkeler de kabul eder diyorsun. işte bu iran türkiye vs. de bu kabullenme içinde. Ulu Önderimiz tavsiye etti meclisten geçti dünya bunu kabul etti. israil işgal etti ilan etti dünyada bi tek abd kabul etti. kuş kafalı kardeşim benim olay bu.
afferim
tamam bu iş haledildi artık gündem dışı kalabilir
O bölgenin kadim halkı olan yahudilerin baş kenti Kudüs'tür. hiç bir derdimize ağlamayan , kurtuluş savaşından askerlerimizi arkadan vuran filistinli teroristlerin hakkı değildir.. var ol İran ! Eyyy filistinliler topraklarınızı parayla satarken iyiydi değil mi?? Şimdi hak iddia etmek boşuna..
@euphrates_eagle yorum yapacam diye çok kasmışsın kendini...olmamış sıvamışsın.
iranı mezhepcilikten ötürü sevmiyorlar ama iran birçok müslümanım diye geçinen arap ülkelerinden daha müslüman
Aferin İran'a bak,diğerlerine benziyor mu aferin!:)
helal olsun irana. bizimkiler gibi bos bos konusmuyor.
HELAL OLSUN.ŞİMDİ, TÜM MÜSLÜMAN ÜLKELERİ, KÜDÜS'TE BAŞKONSOLOSLUK DÜZEYİNE ÇIKMALI. O ZAMAN İSRİAL ŞEYTANI BİR TAŞKIN YAPSIN DA GÖRELİM.
mesheplerle insanları ayıranlar,bunca ölen yavrunun hesabını nasıl verecekler Allah a?!!!İslam birdir,Kur_an birdir deyip birlik olmadıkça,yahudinin ne oyunu biter ne zulumu!!
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