İran’dan Tatbikat

İran Devrim Muhafızları Körfez’de son bikaç gün içinde tatbikat gerçekleştirdiğini kaydetti ve bunun muhtemel tehditlere karşı koymak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Amerikalı yetkililer Perşembe günü Reuters’a yaptıkları açıklamada, İran’ın Körfez’de tatbikat başlattığına inandıklarını kaydetmişti.

İran devlet ajansı IRNA’nın haberi de Amerika’yı doğrular nitelikte. Habere göre İran Devrim Muhafızları sözcüsü Ramazan Şerif tatbikatın uluslarararası suların güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Çarşamba günü de Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran’ın artan donanma hareketlerine dikkat çekmişti.

Bu aktiviteler, Hürmüz Boğazı’na kadar genişlemişti. Hürmüz Boğazı, Devrim Muhafızları’nın kapamakla tehdit ettikleri petrol gemileri için stratejik bir yol.

Amerikalı bir yetkili küçük botlar dahil tatbikata muhtemelen 100’den fazla geminin katıldığını belirtti.

Amerikalı yetkililer tatbikatın amacının muhtemelen Washington’a mesaj amacı taşıdığını belirtiyor.

İran, Başkan Donald Trump’ın Tahran ve Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmadan çekilmesine ve bu ülkeye yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koyma kararına tepkili.

Geçen ay İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, ülkesinin petrol ihracatının durdurulması halinde Tahran’ın Körfez’i kapatabileceği yönündeki açıklamasına destek vermişti.

