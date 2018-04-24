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İran'dan Trump'a nükleer anlaşma uyarısı: 'İmzayı çekerseniz ciddi sonuçları olur

24.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'a 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan imzasını çekmesinin "ciddi sonuçları" olacağı uyarısı yaptı.

İran'dan Trump'a nükleer anlaşma uyarısı: 'İmzayı çekerseniz ciddi sonuçları olur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'a 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan imzasını çekmesinin "ciddi sonuçları" olacağı uyarısı yaptı.

Trump, Avrupalı müttefiklerinden 12 Mayıs'a kadar anlaşmadaki "korkunç hatalar" olarak nitelendirdiği kısımları değiştirmesini, aksi halde İran'a yönelik ekonomik yaptırımları yeniden yürürlüğe sokacağını söylemişti.

Ekonomik yaptırımların yeniden getirilmesinin anlaşmaya ağır darbe vuracağı belirtiliyor.

Şu anda Washington'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump'ı anlaşmadan çekilmemeye ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

İran'ın nükleer programını durdurması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşmaya imza koyan diğer devletler Rusya, Çin, Almanya, İngiltere ve Fransa ise anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

Ruhani, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, "Beyaz Saray'dakilere sesleniyorum; eğer taahhütlerini yerine getirmezlerse İran hükümeti de sert şekilde karşılık verecektir. Eğer birisi anlaşmaya ihanet ederse, çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını bilmelidir" dedi.

İran'dan Trump'a nükleer anlaşma uyarısı: 'İmzayı çekerseniz ciddi sonuçları olur

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