İran’dan Trump’a Tepki

İran, Amerika Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki protestocuları destekler nitelikte tweet atmasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Ghasemi, İran halkının Amerikalı yetkililer ya da Trump'ın fırsatçı söylemlerine itibar etmeyeceğini belirtti.

Trump, İran'daki ekonomik durumu protesto edenlere destek vermiş, bütün dünyanın İran'ın iyi insanlarının değişim isteğini anladığını kaydetmişti.

Trump, Cumartesi günkü tweet paylaşımında, İranlı liderlerin kendi insanlarından korktuğunu kaydetmiş, baskıcı rejimlerin sonsuza kadar süremeyeceğini belirtmişti.

Trump, İran halkının seçim yapacağı günün geleceğini de ifade etmiş ve ‘dünya izliyor' demişti.

İran'da protesto gösterileri Çarşamba günü başlamış ve birçok kente yayılmıştı. Ülkedeki ekonomik durumu protesto eden göstericiler yönetime de tepksi göstermişti. Yetkililer protestolar sırasında 50 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.