İran’dan Trump’a Yanıt

Başkan Donald Trump’ın “İran lideriyle önkoşulsuz görüşebilirim” sözüne Tahran’dan yanıt geldi. İranlı yetkililer, Trump’ın, görüşme istiyorsa ülkesini tek taraflı olarak çektiği uluslararası nükleer anlaşmaya tekrar dahil etmesi gerektiğini belirtti.
Trump dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle ne zaman isterse görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
Ruhani halka açık ortamdaki ilk açıklamasında Trump’tan bahsetmedi ve onun yerine nükleer anlaşmaya taraf olan diğer ülkelerin anlaşmayı kurtarmaya yönelik sözlerini yerine getirmeleri gerektiği vurgusunu yaptı.
Ruhani İngiltere’nin yeni büyükelçisi Rob Macaire’i kabulünün ardından yaptığı açıklamada, “Bugün nükleer anlaşma konusunda çok kritik bir aşamadayız. Avrupa’nın Amerika’nın yasadışı biçimde anlaşmadan çekilmesinin doğurduğu zararı tazmin etmek için almakta olduğu şeffaf tedbirler İran halkı için çok önemli” diye konuştu.
İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’ya göre de siyasi danışman Hamid Abutalebi, görüşmelerin olabilmesi için ABD’nin anlaşmaya tekrar katılması gerektiğini söyledi.
Trump, İran’a karşı çok fazla karşılıksız taviz içerdiği gerekçesiyle eleştirdiği nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilmişti. Amerikan yönetimi şimdi Tahran’a yönelik yaptırımları tekrar yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Yaptırımların ilk dilimi gelecek Pazartesi günü, petrol satışları dahil diğer türden ticari yaptırımların da 4 Kasım’da uygulamaya yeniden girmesi öngörülüyor.
Ekonomisi zor durumda olan Ruhani, Körfez bölgesinde kilit önemdeki petrol nakliye hatlarını bloke etme tehdidini yineledi. Yarı resmi Mehr ajansının bildirdiğine göre Ruhani, “İran bölgede asla gerilim istemedi ve dünyanın deniz yolları için de herhangi bir sorun yaşanmasını istemez ancak petrol ihraç etme hakkımızdan da asla vazgeçmeyiz” diye konuştu.
İran meclisinde ulusal güvenlik ve dış politika komisyonunun başkanı Heşmatullah Falahatpişeh de, Tahran’ın müzakere seçeneğini düşünebilmesi için Amerika’nın nükleer anlaşmaya yeniden dönmesi gerektiğini söyledi.
Falahatpişeh, Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilme kararını “diplomasiye vurulmuş en büyük darbe” olarak niteledi.
Reformcu milletvekili Mustafa Kavakebian da, Trump’la müzakere etmeye yönelik şüphesini dile getirdi ve Amerikan başkanına “güvenilemeyeceğini” savundu. Şu anda müzakerenin zamanı olmadığı görüşünü dile getiren Kavakebian, “Bu müzakere herhangi bir şekilde yürütülürse, teslim olma gibi görülecek. İran halkı teslim olmaz” dedi.
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