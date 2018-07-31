İran’dan Trump’a Yanıt

Başkan Donald Trump’ın “İran lideriyle önkoşulsuz görüşebilirim” sözüne Tahran’dan yanıt geldi. İranlı yetkililer, Trump’ın, görüşme istiyorsa ülkesini tek taraflı olarak çektiği uluslararası nükleer anlaşmaya tekrar dahil etmesi gerektiğini belirtti.

Trump dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle ne zaman isterse görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Ruhani halka açık ortamdaki ilk açıklamasında Trump’tan bahsetmedi ve onun yerine nükleer anlaşmaya taraf olan diğer ülkelerin anlaşmayı kurtarmaya yönelik sözlerini yerine getirmeleri gerektiği vurgusunu yaptı.

Ruhani İngiltere’nin yeni büyükelçisi Rob Macaire’i kabulünün ardından yaptığı açıklamada, “Bugün nükleer anlaşma konusunda çok kritik bir aşamadayız. Avrupa’nın Amerika’nın yasadışı biçimde anlaşmadan çekilmesinin doğurduğu zararı tazmin etmek için almakta olduğu şeffaf tedbirler İran halkı için çok önemli” diye konuştu.

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’ya göre de siyasi danışman Hamid Abutalebi, görüşmelerin olabilmesi için ABD’nin anlaşmaya tekrar katılması gerektiğini söyledi.