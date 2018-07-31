İran'dan Trump'ın görüşme teklifine yanıt

İran görüşme için şartlarını açıkladı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile "her zaman" ve ön koşulsuz olarak görüşmeye hazır olduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a Tahran'ın cevabı gecikmedi.

Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebuturabi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük İran milletine saygı, düşmanlığın azaltılması ve ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi... Bunlar mevcut pürüzlerin aşılmasını sağlayacaktır" diyerek Tahran'ın olası bir görüşme için şartlarını dile getirdi.

İran'ın diyaloğa açık olduğunu geçmişte, özellikle de Ruhani ile Trump'ın selefi Barack Obama arasında 2013 yılında gerçekleşen telefon görüşmesinde gösterdiğini belirten Ebuturabi, söz konusu diyaloğun da "güven arttırıcı önlemler fikrine dayalı olarak sağlandığını" ve 2015 yılındaki nükleer anlaşmanın da "bu çabanın meyvesi olduğunun kabul edilmesi gerektiğini" ifade etti.

ABD'nin çekildiği nükleer anlaşma

ABD, İran'la 2015 yılında Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilmişti. Böylece en büyük seçim vaatlerinden birini yerine getirmiş olan Trump, İran'a yönelik yaptırımları da iki aşamalı olarak yeniden yürürlüğe koyma kararı almıştı. Yaptırımların ilk bölümü 6 Ağustos'ta hayata geçirilecek.