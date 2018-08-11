İran'dan Türkiye'ye destek açıklaması

Zarif, Washington'ı yaptırım ve zorbalık bağımlısı olmakla suçladı.Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki krizde Başkan Donald Trump'ın Ankara'ya karşı aldığı kararlara İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tepki gösterdi.

Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Zarif, "Trump'ın NATO ülkesi Türkiye'ye ekonomik zorluk yaşatma coşkusu utanç verici. ABD'nin yaptırım ve zorbalık bağımlığını bir an önce tedavi ettirmesi gerekiyor, aksi takdirde tüm dünya sözlü kınamanın ötesine geçerek birleşip (ABD'yi) buna zorlayacak. Komşularımızın yanında daha önce durduk ve şimdi gene duracağız" ifadesini kullandı.

Zarif'in açıklaması Trump'ın Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini arttırma kararına bir yanıt olarak geldi.

Cuma günü Twitter'dan bir açıklama yapan ABD Başkanı, "Türk Lirası, çok güçlü Dolarımız karşısında hızla düşerken, az önce çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim. Alüminyum için vergi şu andan itibaren yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu aralar hiç iyi değil!" demişti.