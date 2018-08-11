İran’dan Türkiye’ye Destek Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Başkan Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik mali yaptırım yaklaşımı için “utanç verici” değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımında, Trump’ın dün Türkiye’ye alüminyum ve çelikte gümrük vergisi iki kat daha fazla uygulama kararını değerlendirdi. Zarif, mesajında, “Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici. ABD yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmeli aksi takdirde tüm dünya ülkeleri onu zorlamak için sözlü kınamaların ötesine geçecektir. Biz daha önce de komşularımızın yanındaydık şimdi de yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

​Çin: “İran’a tek taraflı yaptırımlara karşıyız”

Bu arada Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise, dünkü açıklamasıyla ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararıyla ilgili Çin’in tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı çıktığını duyurdu.

Kang’ın açıklaması Türkiye’nin Çin Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından Türkçe olarak da paylaşıldı. Buna göre; Sözcü, Çin'in uzun zamandan beri İran ile ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında açık, şeffaf ve sağlıklı bir ticari işbirliği sürdürdüğünü bildirdi. İran ve Çin’in işbirliğinin BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına ve Çin'in uluslararası yükümlülük konusunda verdiği taahhütlere uygun olduğunu kaydeden Sözcü, İran’la ticaret ve diğer ülkelerin çıkarlarına zarar verilmediğini belirterek, dolayısıyla İran'ın haklarına saygı duyulması gerektiğini dile getirdi.

Sözcü, yaptırım veya yaptırım tehdidi yerine Çin’in diyalogdan yana olduğunu kaydederek, ilgili taraflardan eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri doğrultusunda anlaşmazlıkları diyalog ve istişare ile çözmelerini beklediklerini kaydetti. Sözcü, ilgili taraflardan dünya barışını birlikte korumalarını istediklerini ifade etti.

