İran’ın Ardından Rusya’nın Afrin Çağrısına Ankara Tepkili

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Afrin’in Suriye rejimine bırakılması çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki gösterdi ve “Biz yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinliler’in kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanını biz belirleriz” dedi. Ankara’da 4 Nisan’da yapılan Rusya-İran-Türkiye liderler zirvesinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Afrin için “Suriye ordusuna devredilmeli” çağrısı kamuoyuna yansımıştı. Ancak İran’ın talebine ilişkin Türkiye’den resmi tepki gelmemişti. Sadece Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İran’ın rejim konusunda hassasiyetini sürdürdüğünü ifade etmekle yetinmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dünkü sözlerine ise Türkiye’de en üst makamdan yanıt verildi. Erdoğan, AKP Genel Başkanı sıfatıyla bugünkü parti grup konuşmasında, dış politika üzerine de değerlendirmelerde bulundu ve Afrin’in Şam rejimine bırakılması görüşüne tepki gösterdi. Erdoğan, “Bu yaklaşım çok yanlış. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Suriye'de şu anda başka ülkelerin kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. 'Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinliler’in kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil” ifadelerini kullandı.

Rus Bakan Lavrov ise, dünkü basın toplantısında, “Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Rusya Türkiye'den bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine vermesini bekliyor” açıklamasını yapmıştı. Suriye’de kimyasal silah kullanımı iddialarını da değerlendiren Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bu konuyu telefon görüşmesiyle ele aldıklarını açıkladı. Erdoğan, “Doğu Guta ve Duma, bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin, bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir. Bununla ilgili görüşmelerimizi, çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile bir telefon görüşmem oldu. Görüşmeler bugün, yarın yine aynı şekilde devam edecek” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı kapsamında iç politik değerlendirmelerini sürdürdüğü gözlemlendi. Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu Afrin’e yönelik operasyonu desteklediğini açıklamış olmasına karşın eleştirmeye ve CHP’yi suçlamaya devam etti.

Erdoğan’ın hedefinde Rusya ve muhalefet partisinin yanı sıra Avrupa ülkeleri de vardı. PKK, PYD-YPG gibi terör yapılanmalarına Avrupa’da çalışma ortamı sunulduğunu söyleyen Erdoğan, “Demokrasinin ve özgürlüklerin kalesi olduğu iddiasıyla yola çıkan Avrupa’nın terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Bizim dağda aradığımız terör örgütü mensuplarının Avrupa ülkelerinin sokaklarında karşımıza çıkmasından bıktık usandık. Maalesef, baktığımız yerden Avrupa’yı şu şekilde görüyoruz: Avrupa’da demokrasi, sadece Türkiye’ye karşı olanların hakkıdır. Avrupa’da özgürlükler, sadece Türkiye’ye hakaret edenler içindir. Avrupa’da ülkemize yönelik her türlü düşmanlığı gösterme hakkına sahipsiniz. Buna karşılık Türkiye’nin lehine en küçük bir faaliyete kalkışırsanız, salon tahsislerinin iptalinden sınır dışı tehditlerine kadar uzanan acayip bir yaptırımlar listesiyle karşı karşıya bulursunuz” diye konuştu. Suriye’de yaşananlara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında konuştu. Bahçeli, “Esad rejimi sivillere kimyasal silahlarla saldırıp çocukları öldürecek kadar denetim ve kontrolden çıkmıştır. Doğu Guta’daki Duma bölgesine sarin gazı atan Esad yönetimi çok sayıda masumun ölümüne sebep olmuştur. Şam yönetimi hesabı mutlaka sorulması gereken bir insanlık suçu işlemiştir. Zalim Esad meşruiyetini, inandırıcılığını tamamen kaybetmiştir” dedi.