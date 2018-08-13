İran’ın Dini Lideri Hamaney ABD ile Müzakereleri Yasakladı

Amerikan yönetiminin İran’ yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından Washington’la Tahran arasında liderler üzerinden söz savaşı devam ediyor. Başkan Trump daha önce “İran’ın bir noktada görüşmek isteyeceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda önkoşulsuz görüşürüm” mesajını vermişti. İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney ise buna cevaben Washington’la görüşülmesini yasakladı.
Hamaney’in konuyla ilgili açıklaması, İran Devlet Televizyonu tarafından yayınlandı. ABD ile görüşmeyeceklerinin mesajın veren Hamaney, savaşa girme niyetlerinin de olmadığını belirtti. İran’ın dini lideri, “Yaptırımlarla birlikte Amerika iki seçeneği daha gündeme getirdi. Savaş ve görüşme. Savaşa girmeyeceğiz ama görüşme de olmayacak” ifadeleri kullandı.
Hamaney, “ABD ile görüşmeler bize kesinlikle zarar verir, o nedenle müzakere etmek yasak” diye konuştu.
Amerikan yönetimi İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası, Tahran’a yönelik yaptırımları geçtiğimiz hafta yürürlüğe sokmuştu. İran’ın bankacılık ve enerji sektörünü hedef alacak olan bir dizi yaptırım daha Kasım ayında yürürlüğe girecek.
İran’dan yeni kısa menzilli füze
Amerikan yönetimi nükleer anlaşmanın İran’ın balistik füze kapasitesi konusunda bir çözüm getirmediğini savunmuştu.
İran da bugün radarların tespit edemediği ve her türlü hava koşullarında hedefini vurabilen kısa menzilli karadan karaya füze üretimine başladığını duyurdu. İran Savunma Bakanı General Amir Hatemi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, füzenin adının “Fateh-e Mobin” yani “Parlak Fatih” olduğunu belirtti.
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