İran'ın Farah Saldırısında Parmağı Var mı?

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayeti, son zamanlarda Taleban örgütü ve Afgan hükümet güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Afgan yetkililer, çatışmalardan İran'ı sorumlu tutuyor.

Farah vilayetinin batı bölgelerinden sorumlu emniyet amiri General Fazıl Ahmed Shirzad da basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran'ın bölgedeki Taleban örgütüne destek verdiğini söyledi.

Shirzad, ”İran, Farah'taki Taleban örgütünü doğrudan finanse ediyor ve örgüte ekipman sağlıyor. İran'ın bölgede son zamanlarda artan karışıklıklarda parmağı var. Farah, İran için çok önemli. Bu nedenle bölgedeki kargaşanın devam etmesini kendi çıkarı için olumlu görüyor,” şeklinde konuştu.

Afganistan sınır polis teşkilatının eski amiri General Gül Nabi Ahmedzai da Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada İran'ın Taleban'ı desteklemesinin herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

Ahmedzai, ”İran bu duruma doğrudan müdahil. Devrim Muhafızları, Farah'taki çatışmalarda ön saflarda yer alıyor. Komşularımız Rusya, Pakistan ve İran'ın bölgede oluşturduğu koalisyon, bizim zaaflarımızı kendi çıkarları olarak görüyor. Bizim güvenliğimizi ve yönetimimizi kendi kontrolları altına almak istiyorlar. Amerika'yı Afganistan'da görmek istemiyorlar, Amerika'nın Afganistan'a yardım etmesine tahammülleri yok,” dedi.