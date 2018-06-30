İran'ın Güneyinde Su Sıkıntısı Halkı Sokağa Döktü

Yüzlerce İranlı, ülkenin güneybatısındaki Hürremşehr kentinde, yaşanan su sıkıntısını protesto etmek için sokaklardaydı.

Bu gösteri, İran'da bu yıl su sorunuyla ilgili yapılmış en geniş katılımlı gösterilerden biri oldu.

Amerika'nın Sesi'nin Farsça Yayın Bölümü'nün doğruluğunu onayladığı sosyal medya görüntülerinde, yüzlerce kişinin kent sokaklarında protesto yaptığı görülüyor. Hürremşehr kenti, Irak sınırında bulunuyor ve bölgede yağış azlığından dolayı aylardır içme suyu sıkıntısı yaşanıyor.

VOA Farsça'ya konuşan kentliler, su sıkıntısını hükümetin durumu iyi yönetememesine bağlıyor. Halk ayrıca hükümetin su kaynaklarını Irak'ın Kuveyt sınırı yakınlarındaki bölgelere aktardığı şüphesi içinde.

Bu ay başında, halktan bazı kişiler Irak sınırına su taşıyan boru hatlarını keşfedip kayda almıştı. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken halkı öfkelendirdi.

Devlete bağlı haber ajansı, Hürremşehr'deki protestoda 300 kişinin olduğunu ve halkın su şebekesinden gelen suyun tuzluluk oranındaki artışı protesto ettiğini belirtti.