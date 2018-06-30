HABER

İran'ın Güneyinde Su Sıkıntısı Halkı Sokağa Döktü

30.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

Yüzlerce İranlı, ülkenin güneybatısındaki Hürremşehr kentinde, yaşanan su sıkıntısını protesto etmek için sokaklardaydı

İran'ın Güneyinde Su Sıkıntısı Halkı Sokağa Döktü

Yüzlerce İranlı, ülkenin güneybatısındaki Hürremşehr kentinde, yaşanan su sıkıntısını protesto etmek için sokaklardaydı.

Bu gösteri, İran'da bu yıl su sorunuyla ilgili yapılmış en geniş katılımlı gösterilerden biri oldu.

Amerika'nın Sesi'nin Farsça Yayın Bölümü'nün doğruluğunu onayladığı sosyal medya görüntülerinde, yüzlerce kişinin kent sokaklarında protesto yaptığı görülüyor. Hürremşehr kenti, Irak sınırında bulunuyor ve bölgede yağış azlığından dolayı aylardır içme suyu sıkıntısı yaşanıyor.

VOA Farsça'ya konuşan kentliler, su sıkıntısını hükümetin durumu iyi yönetememesine bağlıyor. Halk ayrıca hükümetin su kaynaklarını Irak'ın Kuveyt sınırı yakınlarındaki bölgelere aktardığı şüphesi içinde.

Bu ay başında, halktan bazı kişiler Irak sınırına su taşıyan boru hatlarını keşfedip kayda almıştı. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken halkı öfkelendirdi.

Devlete bağlı haber ajansı, Hürremşehr'deki protestoda 300 kişinin olduğunu ve halkın su şebekesinden gelen suyun tuzluluk oranındaki artışı protesto ettiğini belirtti.

Aaşağıdaki görüntülerde halkın kentin valisiyle öfkeli bir şekilde konuştuğu görülüyor. Protestocular valiyi yetersizlikle suçluyor, utanması ve istifa etmesi gerektiğini söylüyor.

Bir başka görüntüdeyse, protestocular boş içme suyu şişeleri tutarak 'Polis, hırsızları yakala' sloganları atıyor.

VOA Farsça'ya konuşan bir başka kişiyse, kentteki şebeke suyunun çok kirli olduğunu ve evdeki su filtrelerinin suyu temizlemeye yetmediğini belirtti.

2003'te İran, Kuveyt'e boru hattıyla 30 yıl boyunca günde 955 milyon litre temiz su gönderme taahhütlünde bulundu.

Ancak İran'ın Irak'la böyle bir anlaşması yok.

Ama bir Irak televizyonunda yayınlanan görüntülerde, Basra kentindeki halkın İran sınırına gelip içme suyu için sıraya girdiği görüldü.

Fars haber ajansı, İran Enerji Bakanı'nın, komşu ülkelere su transferini yalanladığını belirtti. Aynı habere göre bakan bölgedeki su sorununun Temmuz ayının ortasında son bulacağını, yeni su hattının faaliyete geçeceğini söyledi.

İranlı yetkililer ülkede sulama sistemlerinin eskidiğini ve son 30 yıldaki kötü su politikalarının bugünkü su sorununu tetiklediğini kabul ediyor. Yağışların beklenenin altında olması da su sorununu körükledi.

PARTNERBugün son, hala evlenme teklif etmediBugün son, hala evlenme teklif etmedi
Trump: 'Yargıç Adayımı 9 Temmuz'da Belirleyeceğim'Trump: 'Yargıç Adayımı 9 Temmuz'da Belirleyeceğim'
ABD'li yetkililer: Kuzey Kore bizi kandırdıABD'li yetkililer: Kuzey Kore bizi kandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

İlginizi Çekebilir

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil

‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil

Etek altı görüntüsü çekmek için ayakkabısına yerleştirdiği kamera patladı!

Etek altı görüntüsü çekmek için ayakkabısına yerleştirdiği kamera patladı!

Uçakta herkesi şaşkına çeviren kavga!

Uçakta herkesi şaşkına çeviren kavga!

Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde

Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.