İran'ın Güneyinde Su Sıkıntısı Halkı Sokağa Döktü

Yüzlerce İranlı, ülkenin güneybatısındaki Hürremşehr kentinde, yaşanan su sıkıntısını protesto etmek için sokaklardaydı.
Bu gösteri, İran'da bu yıl su sorunuyla ilgili yapılmış en geniş katılımlı gösterilerden biri oldu.
Amerika'nın Sesi'nin Farsça Yayın Bölümü'nün doğruluğunu onayladığı sosyal medya görüntülerinde, yüzlerce kişinin kent sokaklarında protesto yaptığı görülüyor. Hürremşehr kenti, Irak sınırında bulunuyor ve bölgede yağış azlığından dolayı aylardır içme suyu sıkıntısı yaşanıyor.
VOA Farsça'ya konuşan kentliler, su sıkıntısını hükümetin durumu iyi yönetememesine bağlıyor. Halk ayrıca hükümetin su kaynaklarını Irak'ın Kuveyt sınırı yakınlarındaki bölgelere aktardığı şüphesi içinde.
Bu ay başında, halktan bazı kişiler Irak sınırına su taşıyan boru hatlarını keşfedip kayda almıştı. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken halkı öfkelendirdi.
Devlete bağlı haber ajansı, Hürremşehr'deki protestoda 300 kişinin olduğunu ve halkın su şebekesinden gelen suyun tuzluluk oranındaki artışı protesto ettiğini belirtti.
Aaşağıdaki görüntülerde halkın kentin valisiyle öfkeli bir şekilde konuştuğu görülüyor. Protestocular valiyi yetersizlikle suçluyor, utanması ve istifa etmesi gerektiğini söylüyor.
Bir başka görüntüdeyse, protestocular boş içme suyu şişeleri tutarak 'Polis, hırsızları yakala' sloganları atıyor.
VOA Farsça'ya konuşan bir başka kişiyse, kentteki şebeke suyunun çok kirli olduğunu ve evdeki su filtrelerinin suyu temizlemeye yetmediğini belirtti.
2003'te İran, Kuveyt'e boru hattıyla 30 yıl boyunca günde 955 milyon litre temiz su gönderme taahhütlünde bulundu.
Ancak İran'ın Irak'la böyle bir anlaşması yok.
Ama bir Irak televizyonunda yayınlanan görüntülerde, Basra kentindeki halkın İran sınırına gelip içme suyu için sıraya girdiği görüldü.
Fars haber ajansı, İran Enerji Bakanı'nın, komşu ülkelere su transferini yalanladığını belirtti. Aynı habere göre bakan bölgedeki su sorununun Temmuz ayının ortasında son bulacağını, yeni su hattının faaliyete geçeceğini söyledi.
İranlı yetkililer ülkede sulama sistemlerinin eskidiğini ve son 30 yıldaki kötü su politikalarının bugünkü su sorununu tetiklediğini kabul ediyor. Yağışların beklenenin altında olması da su sorununu körükledi.
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