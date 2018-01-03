İran'ın Irak sınırında üç İranlı istihbarat mensubu öldürüldü

Ekber Karabağ / Tahran, 3 Ocak (DHA) - İran'ın Irak sınırına yakın Piranşehr kentinde üç istihbarat mensubunun öldürüldüğü belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr kenti kırsalında bugün çıkan çatışmada üç askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Haberde ölen kişiler için " adsız askerler " ifadesi kullanıldı. Söz konusu ifade İran'da ağırlıklı olarak istihbarat üyeleri için kullanılır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, saldırganlarla ilgi arama operasyonu başlatıldığı bildirildi.
Saldırı olayının, ülkede perşembe gününden itibaren başlayan protesto gösterileri ile alakalı olup olmadığı bilinmiyor.
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