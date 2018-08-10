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İran'ın resmi haber ajansı: Ruhani'nin özel temsilcisi Erdoğan'a 'ABD'yi pişman etmeye kararlıyız' dedi

10.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

Ankara'da üst düzey temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj iletti. Mesajın içeriği konusunda ayrıntı vermeyen İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Vaizi'nin "ABD'yi pişman etmeye kararlıyız" dediğini aktardı.

İran'ın resmi haber ajansı: Ruhani'nin özel temsilcisi Erdoğan'a 'ABD'yi pişman etmeye kararlıyız' dedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dün Ankara'ya giden özel temsilcisi Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj iletti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bugünkü haberinde, mesajın içeriği konusunda ayrıntı verilmiyor ama Vaizi'nin dünkü ziyareti sırasında Erdoğan ile, 2015 yılında İran ile uluslararası güçler arasında varılan nükleer anlaşmanın kaderi ve ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların ele alındığı kaydediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında 2015'te varılan anlaşmadan çekildiklerini açıklamış ve geçen hafta da İran'a uygulanacak yeni yaptırımlar açıklamıştı.

Haberde Vaizi'nin, ABD'yi İran'a yönelik yaptırımlarından dolayı pişman etmeye kararlı olduklarını da vurguladığı belirtiliyor.

Erdoğan'ın da, Türkiye'nin İran ile ilişkilerin devamını ve ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını aramayı istediğini söylediği aktarılıyor.

IRNA'nın haberine göre Erdoğan, İran Cumhurbaşkanıyla yakın bir gelecekte yüzyüze görüşmeyi de istediğini söyledi.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile de görüşen Vaizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD karşısında İran'a destek veren tutumundan övgüyle söz eden bir açıklama yayımlamış, Çavuşoğlu da "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını doğru ya da kabul edilebilir" bulmadıklarını söylemişti.

İran'dan ABD'ye meydan okuyan açıklamalar

İran'da en yetkili ağızlardan birbiri ardından ABD yaptırımlarına meydan okuyan açıklamalar geliyor.

Tahran'da Cuma namazı başvaizi Ayetullah Muhammed İmam Kaşani bugünkü vaazında İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında hiç bir görüşme yapılmaması gerektiğini söyledi.

Kaşani Tahran Radyosu'ndan yayımlanan vaazında, "Ne görüşmesi? İran bunu kabul etmez. Görüşmeler olsa bile Trump geri adım atacaktır" diye konuştu.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de daha önce "yurt dışında yaşayan kültürel aktivistler" diye tanımlanan bir grupla yaptığı görüşmede hiç kimsenin İslam Cumhuriyeti'nin geleceğinden kaygı duymaması gerektiğini söyledi.

Haberi veren Fars haber ajansı bir süre önce yapıldığını söylediği ziyaretin tarihini ya da toplantıya kimlerin katıldığını belirtmiyor.

Ayetullah Hamaney'in mesajında, "Devrimin geleceğinden endişe eden herkese söyleyin. Bu yönde bir kaygıya hiç gerek yoktur" dediği aktarılıyor.

Ama Hamaney'in bu sözlerinin ülkede son zamanlarda yaygınlaşan sokak gösterileriyle mi yoksa ABD'nin yaptırımlarının yarattığı uluslararası gerilimle mi ilgili olarak söylediği net olarak anlaşılmıyor.

Sokak gösterileri dün İran parasının değerindeki hızlı düşüşle birlikte yeniden canlanmış ve Tahran, Meşhed, Hamadan, İsfahan, Hazirun ve Şiraz başta bir çok ilde gösteriler yapıldığı bildirilmişti.

İran'ın resmi haber ajansı: Ruhani'nin özel temsilcisi Erdoğan'a 'ABD'yi pişman etmeye kararlıyız' dedi

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