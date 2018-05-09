İran'ın ruhani liderinden nükleer anlaşma tepkisi

İran'ın ruhani lideri Hamaney sağlam bir güvence verilmemesi halinde anlaşmadan çekileceklerinin sinyalini verdi.İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney nükleer anlaşma konusunda Avrupa'dan sağlam bir güvence talep etti. Hamaney aksi takdirde İran'ın da nükleer anlaşmadan çekileceği uyarısında bulundu. İran devlet televizyonuna açıklama yapan Hamaney, "Şimdi nükleer anlaşmaya üç Avrupa ülkesi ile devam edeceğimiz söyleniyor. Bu üç ülkeye güvenmiyorum. Bu ülkelere güvenmeyin. Bir anlaşma yapmak istiyorsanız o zaman sağlam bir güvence almak zorundasınız. Aksi takdirde yarın ABD'nin yaptığını yaparlar" dedi.

Hamaney İran'a sağlam bir güvence verilmesi halinde ülkesinin de nükleer anlaşmayı aynen uygulamaya devam edeceğini belirtti. Hamaney İran hükümetine, "Şayet böylesine bir güvence alamazsanız -ki ben bundan şüphe ediyorum- o zaman böyle devam edemeyiz" dedi.

İran hükümeti, ABD'nin kararına rağmen anlaşmaya öncelikle bağlı kalacağını ve nihaî kararının anlaşmaya imza atan diğer ülkelere bağlı olduğunu belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, öncelikle İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeler yapacağını ardından ise İran'ın nükleer anlaşmada kalıp kalmayacağı konusundaki nihai kararını vereceğini ifade etti. Ruhani nükleer anlaşmayı imzalayan diğer ülkelerle yapılacak müzakerelerin başarısız olması halinde ise ülkesinin uranyum zenginleştirmeye ve nükleer faaliyetlerine sınırlama olmaksızın yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu.