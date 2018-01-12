İran'la birlikte Türkiye de...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) itirafçılık yoluyla saldırı hazırlığı deşifre oldu. FETÖ ile mücadele çalışmaları, kısa bir süre öncesine kadar itirafçılık yoluyla örgütün çökertilmesi üzerine yürütülüyordu. İtirafçılar anlatıyor, mahkeme tarafından salıveriliyor, kuvvetler de personel ihtiyacı dolayısıyla FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden bu isimleri göreve iade ediyordu. Bu da, henüz mahkeme kaydı ilgili kuvvete ulaşmadan, sadece birkaç gün içerisinde oluyordu.

TSK’YI TEKRAR ELE GEÇİRME PLANI

Yeni Şafak'tan Kiymet Sezer'in haberine göre; Gerek sorgusuz sualsiz göreve iadeler, gerekse itirafçı olan bu isimlerin itiraflarında üst düzey yöneticilere yönelik hiçbir bilgi vermemiş olmaları üzerine, bu gidişin ciddi bir tuzak olabileceği üzerinde duruldu. Samimi itirafçıların göreve döndürüldüğünü gören FETÖ’nün, itirafçılık yoluyla TSK’da örgütü yeniden faal hale getirme çabasına giriştiği ve bu yönde planlar yaptığı ortaya çıktı. Son dönemde itirafçı sayıları hayli arttı.

HAVA KUVVETLERİ’NDE AŞIRI DİRENİŞ