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İran'la birlikte Türkiye de...

DÜNYA HABERLERİ | 12.01.2018 08:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

FETÖ’nün, itirafçılık üzerinden yeni bir tuzak kurduğu belirlendi. İtirafçı olan örgüt mensubu askerlerin sistem içindeki yerlerini güvence altına almaya çalıştığı, 696 sayılı KHK’nın meşru müdafaa maddesine yönelik itirazların da bu operasyonun parçası olduğu ortaya çıktı. Plana göre, İran’daki olaylarla eşzamanlı olarak Türkiye’de de düğmeye basılacaktı. Ancak KHK maddesine gelen yoğun tepkilerin şekli ve zamanlaması, yeni operasyon planını deşifre etti.

İran'la birlikte Türkiye de...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) itirafçılık yoluyla saldırı hazırlığı deşifre oldu. FETÖ ile mücadele çalışmaları, kısa bir süre öncesine kadar itirafçılık yoluyla örgütün çökertilmesi üzerine yürütülüyordu. İtirafçılar anlatıyor, mahkeme tarafından salıveriliyor, kuvvetler de personel ihtiyacı dolayısıyla FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden bu isimleri göreve iade ediyordu. Bu da, henüz mahkeme kaydı ilgili kuvvete ulaşmadan, sadece birkaç gün içerisinde oluyordu.

TSK’YI TEKRAR ELE GEÇİRME PLANI

Yeni Şafak'tan Kiymet Sezer'in haberine göre; Gerek sorgusuz sualsiz göreve iadeler, gerekse itirafçı olan bu isimlerin itiraflarında üst düzey yöneticilere yönelik hiçbir bilgi vermemiş olmaları üzerine, bu gidişin ciddi bir tuzak olabileceği üzerinde duruldu. Samimi itirafçıların göreve döndürüldüğünü gören FETÖ’nün, itirafçılık yoluyla TSK’da örgütü yeniden faal hale getirme çabasına giriştiği ve bu yönde planlar yaptığı ortaya çıktı. Son dönemde itirafçı sayıları hayli arttı.

HAVA KUVVETLERİ’NDE AŞIRI DİRENİŞ

Tuzak değerlendirmesi üzerine yeni önlem ihtiyacı doğdu. İtirafçı olup göreve döndürülenler ile FETÖ kapsamında yargılanan tüm isimler, yargılama süresince görevlerinden açığa alındı. Açığa almalar konusunda kuvvetlerden de direniş oldu. Direniş en çok Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gösterildi.

FETÖ YENİ KALKIŞMAYA HAZIRLANIYORDU

Görevinden açığa alınan isimler arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın da yer alıyor. Yetkililer, terörist örgütün itirafçılıkla çözülmediğini, samimi itirafçı olmadığını, hiçbirinin üst düzey isimleri deşifre etmediği bilgisini verdi. Soruşturmaların selameti açısından “açığa alma” yöntemi tercih edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ, göreve döndürülen ve büyük güven teskin edilen itirafçı subayları kullanarak yeni bir kalkışmaya hazırlanıyordu.

İRAN’LA BİRLİKTE DÜĞMEYE BASILACAKTI

FETÖ’nün kalkışma planında düğmeye, 2017’nin son günlerinde protesto gösterileri başlatılan İran’la eşzamanlı basılacaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. 15 Temmuz’un sivil kahramanları için çıkarılan 696 Sayılı OHAL Kararnamesi’nin “meşru müdafaa” düzenlemesine yönelik itirazlar, yakın zamanda yapılacak FETÖ’nün ikinci kalkışma planını deşifre etti.

MEŞRU MÜDAFAA MADDESİ ENGELLEDİ

696 sayılı OHAL Kararnamesinin 121. maddesiyle yapılan, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” düzenlemesi, ikinci kalkışmanın önüne geçti.

ARAŞTIRMALAR SONUCU ANLAŞILDI

Bu tespitlere, düzenlemeye yönelen tepkiler üzerine yapılan araştırma ve itirafçılara ilişkin ulaşılan sonuçlar üzerine ulaşıldı. Bu düzenleme çıkınca Türkiye’de düğmeye basamayan güçler, İran’da ise sokakları hareketlendirmekte amaçlarına ulaştı. Ancak Türkiye’nin verdiği destek ve dış müdahaleye karşı sergilenen ortak tutum üzerine planlar İran’da da tutmadı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN 15 Temmuz darbe gişirimi

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
recodan izin almadan darbe olmaz.
Hayal gücü sınır tanımıyor ! Komplo teorileri bitmiyor . Devlet yönetiyorsunuz azıcık ciddi olun
yakında chp sokaklara dökülür.
@alikaya197267 haklısın, haksızlıklara karşı ilk sokağa dökülen chp olur genelde!
chp dökülse dökülse İzmir'den sahile dökülür..
@alikaya197267 evet bu sefer umarım Washington a yürüyerek rekor kırarlar...yollarını kaybedip kaybolasıcalar..bitmediler gitti..Ülke için çaktıkları bi çivi (heykelden başka) gösteremeyenden ne beklersin..
Allaah Allaah yani şimdi komplonun komplo olmadığının anlaşılmasının bir komplo olduğu bununlada ortaya çıkan yeni komplonun aslında bir önceki komplonun tuzak bir komplo olmasından kaynaklı yeni biir komplo olduğunun ortaya çıkarılması olayı şimdi daha iyi anlaşıldı. iranlı kardeşlerimizi örnek almakta her zaman fayda var.dünya takiyye merkezi iranın tecrübeleri de dünyaya örnek olmakta.
Chp neden metro tunellerinde çalışan işçilerin haklarini savunmuyor ? Işleri güçleri boş işler
sığrlarına masallar masallar masallar!
siz hala uYUYUN ...VE ONLARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜN FETO-PKK-CHP de BUNLARIN PEŞİNE TAKILSIN...SONRADA ATATÜRKÇÜYÜM DESİN....YEMEZLER BÖYLE ATATÜRKÇÜLÜĞÜ...ZATEN GELSE DEYNEKLE KOVALAR BU CHP YÖNETİMİNİ
ülkeyi karıştırmak için her yolu deniyorsunuz ama başaramayacaksınız biz Atatürk ün askerleriyiz nöbetteyiz her zaman
Metro tünellerinde çalışan işçilerin sosyal hakları iyilestirilsin
gül ne kadar doğru söylemiş rte hatasını anlar ve ülkeyi kaosa sürükleyebilecek şeylere onay verip savunmaz
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