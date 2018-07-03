İranlı diplomat Almanya'da gözaltına alındı

Avusturya Viyana'da görevli diplomatın dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyor.Fransa'da İranlı muhaliflere yönelik terör saldırısı planlarıyla bağlantısı olduğu iddia edilen İranlı bir diplomat, Almanya'nın Bavyera eyaletinde gözaltına alındı. Alman haber ajansı dpa, şüpheli diplomatın Aschaffenburg yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Brüksel Savcılığı tarafından verilen bilgiye göre, gözaltına alınan diplomatın Avurturya'nın başkenti Viyana'daki İran Büyükelçiliği'nde görevli olduğu belirtiliyor. Brüksel Savcılığı, geçen Cumartesi günü Fransa'nın Villepinte kentinde yaklaşık 25 bin İranlı'nın katıldığı toplantıya yönelik saldırı planları yapan çift ile şüpheli arasında bağlantı olduğunu tahmin ediyor.

38 yaşındaki bir erkek ile 33 yaşındaki eşi bir kozmetik çantasının içinde 500 gram patlayıcı madde ile patlatıcı düzeneği bulunmasının ardından Pazartesi günü Belçika'da gözaltına alınmıştı. Her ikisinin de İran kökenli Belçika vatandaşı olduğu belirtilmişti.