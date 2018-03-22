HABER

İranlı İşadamı Yaptırımları Delmek Suçuyla ABD'de Tutuklandı

22.03.2018 01:02 | Son Güncelleme

İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Virginia eyaletinde tutuklandı. Hakkında hazırlanan 34 sayfalık iddianameye göre; 38 yaşındaki Sadr, Venezüella’yla İranlı şirketler arasındaki yapılan işleri gizlemek için paravan şirketler aracılığıyla yabancı banka hesapları oluşturdu

İranlı İşadamı Yaptırımları Delmek Suçuyla ABD'de Tutuklandı

İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Virginia eyaletinde tutuklandı.

Hakkında hazırlanan 34 sayfalık iddianameye göre; 38 yaşındaki Sadr, Venezüella’yla İranlı şirketler arasındaki yapılan işleri gizlemek için paravan şirketler aracılığıyla yabancı banka hesapları oluşturdu. Amerikan finans sistemini kullanıp, 115 milyon doları Venezüella’daki bir toplu konut projesiyle ilgili olarak yasadışı bir şekilde bu ülkeye aktarıp ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları deldi.

İddianamede, Sadr’la işbirliği yapan kişilerin de olduğu belirtildi ancak isimler yerine şifreler yer aldı.

İran vatandaşı Sadr’a ABD’yi dolandırmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’na(IEEPA) uymamak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı delmek için komplo kurmak, bankacılık sahtekarlığı, bankacılık sahtekarlığı için komplo kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için komplo kurmak gibi altı ayrı suç isnat edildi.

​Para transferleri Türkiye’deki şirketlerden yapılmış

Venezüella’ya yapılan 115 milyonluk yasa dışı para transferinin, Türkiye’deki, Sadr’ın ailesinin sahip olduğu holdinge bağlı Stratus Turkey ya da Clarity şirketleri aracılığıyla gerçekleştirdiği iddia edildi.

Para transferlerinin, Sadr’ın emriyle Nisan 2011’de ve Kasım 2013’te 15 ayrı işlemle Türkiye’den diğer uluslararası finans kuruluşlarına yapıldığı belirtildi.

Sadr, dün öğleden sonra Virgina Eyaleti Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkartıldı. Federal hakim, Sadr’a isnat edilen altı ayrı suçlamayı yüzüne okudu.

İki ülke arasında sağlanan anlaşma sonrasında İranlı Stratus Group Holding, Venezüella’da 476 milyon dolar karşılığında 7 bin apartman dairesi inşa etmek için anlaşma yapmıştı. Yetkililer, ailesi Stratus Group'u kontrol eden Sadr'ın, Venezuela'da 7 bin konut inşa etmek için 476 milyon dolarlık bir anlaşmanın bir parçası olarak ABD finans sistemi üzerinden parayı yasadışı bir şekilde kullandığını söyledi.

​125 yıl hapsi isteniyor

Sadr’ın hakkındaki soruşturmanın New York’ta başlatıldığı gerekçesiyle Virginia’dan sevk edileceği belirtildi. New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı Sadr’ın, kendisine isnat edilen altı ayrı suçtan 125 hapisle yargılanacağını açıkladı.

İranlı işadamının New York’taki duruşmalarına Federal Hakim Andrew L. Carter’ın bakacağı açıklandı. Sadr, Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla’nın da yargılandığı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yargılanacak.

‘Sarraf ve Atilla’dan iki ay sonra’

Reuters haber ajansı İranlı işadamı Sadr’ın tutuklanmasının Sarraf/Atilla davasından iki ay sonra yaşandığına dikkat çekiyor.

Babası İran’ın en büyük inşaat şirketlerinin biri sahibi olan Ali Sadr Haşimi Nejad, aynı zamanda Malta kökenli Pilatus Bankasının da yönetim kurulu başkanıydı. Sadr’ın ABD’de tutuklanması Malta’da geniş yankı buldu.

Geçtiğimiz Ekim ayında öldürülen Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia, Pilatus Bankası ve Sadr'ı yolsuzlukla, kara para aklama ve siyasilerle yozlaşmış ilişkilerle suçlayan haberlere imza atmıştı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

İlginizi Çekebilir

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sığınmacıya yumruk attı, bakan oldu

Sığınmacıya yumruk attı, bakan oldu

Sarkozy'e bir şok daha! Gözaltına alınmıştı

Sarkozy'e bir şok daha! Gözaltına alınmıştı

YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti

YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti

Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır

Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz

Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.